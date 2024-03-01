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大樂透「超狂小資玩法」1年砸1萬投資！台彩也認證：億萬得主買法

▲許多民眾喜歡購買大樂透及威力彩等彩券試試手氣，希望能中大獎化身億萬富翁，甚至還有內行玩家會特別砸錢養牌。（圖／記者陳明安攝）
▲許多民眾喜歡購買大樂透及威力彩等彩券試試手氣，希望能中大獎化身億萬富翁，甚至還有內行玩家會特別砸錢養牌。（圖／記者陳明安攝）

記者賴禹妡／綜合報導

許多民眾喜歡購買大樂透及威力彩等彩券試試手氣，希望能中大獎化身億萬富翁，甚至還有內行玩家會特別砸錢養牌。就有一名網友好奇，若他每期大樂透只花100元投2注，每年僅花約1萬元定期養牌，想知道這樣是否算投資的一種方式？貼文曝光後，立即引起熱議，有人揭露關鍵，其實台彩曾公布「億元頭獎」的中獎人彩券買法，其中有10張彩券僅投注1注大樂透或威力彩就中了頭獎，因此認定「你這做法可行」。 

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該名網友在PTT貼文，他表示若大樂透每期花100元投兩注，一張自選牌養牌，另一張電腦選號，過年期間再加碼10期左右，一年約花費1萬600元，「似乎還算不大的負擔」，因此想知道這樣算投資嗎？ 

▲大樂透。（圖／記者顏真真攝）
▲一名網友好奇，若他每期大樂透只花100元投2注，每年僅花約1萬元定期養牌，想知道這樣是否算投資的一種方式？。（圖／記者顏真真攝）
貼文曝光後，不少人直言「賭博不是投資」、「每一次機率都重新計算好嗎」、「至少報酬率大於5%才能算投資，買彩券都當做公益，偶爾有個意外之財」。不過，也有人指出，「根據台彩說法，過去大樂透頭獎得主有5個是只投一注50元，所以你這做法可行，投注時間也可以拉5年以上」。 

事實上，台彩過去曾公布2023年24注「億元頭獎」的中獎彩券買法，對中億元頭獎的彩券平均單張投注金額約為242元，有12名中獎人是一次投注2注以上以增加中獎機會，另有10張彩券僅投注1注大樂透或威力彩就中了頭獎。以選號方式而言，有超過9成的中獎人（共22注，占比約92%）以電腦選號幸運對中大獎。而「樂透老爹」陳偉民曾在YouTube上傳影片指出，台彩公布的中獎人特質就是「每天買、常常買、固定買」，除了用固定號碼養牌之外，購買頻率更是十分重要。 

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者陳明安攝）
▲台彩曾公布「億元頭獎」的中獎人彩券買法，其中有10張彩券僅投注1注大樂透或威力彩就中了頭獎。（圖／記者陳明安攝）
也有不少人建議原PO可以改買今彩539，「我覺得改投資今彩539，報酬率比較好」、「養牌一組今彩539，一年320次內中二獎，一次16000等於回本，比大樂透好很多」。而據台彩官網指出，大樂透頭獎中獎率約1/1398萬，總中獎率約1/32；威力彩頭獎中獎率約1/2209萬，總中獎率約1/9；今彩539頭獎中獎率約1/58萬，總中獎率約1/9。換句話說，今彩539頭獎中獎率確實高於大樂透及威力彩，但若要看總中獎率，威力彩與今彩539差不多，就看玩家怎麼選擇。 

▲今彩539。（圖／記者顏真真攝）
▲今彩539頭獎中獎率確實高於大樂透及威力彩，但若要看總中獎率，威力彩與今彩539差不多。（圖／記者顏真真攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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