大型車開進校園 高市警交通大隊長黃元民叮嚀這些事要注意
鑑於近期發生大型車交通事故造成嚴重傷亡，高市警局及市區監理所今(1)日進入校園，將大型車開入校園，讓參與活動的學生有機會登上駕駛座，從大車司機的視角觀察車外道路環境，深刻了解大型車「視野死角」的危險性，並由交通大隊長黃元民與鹽埕國中校長王俊哲及鹽埕分局交通組長黃茂菘向學生叮嚀宣導，內輪差及視野盲區對於行車安全的危害性。
記者郭凱杰／高雄報導
交通大隊長黃元民也特別叮嚀參與活動的師生們騎自行車及微型電動二輪車應避免行駛於大型車的視野盲區，大型車轉彎時也禁止進入內輪差危險區域，等大型車完全過彎後，確認安全再繼續行駛，更不要與大型車併行，要確實與大型車保持安全距離，才能確保行車安全。
高市警局及市區監理所於今天下午，在鹽埕區鹽埕國中共同舉辦「大型車視野死角及內輪差體驗」及「模擬酒駕體驗」交通安全宣導活動，共有師生250人參與，期望透過體驗教學，減少交通事故的發生。
活動現場高市警局交通大隊也出動空拍機、警用大型重機車及「平平、安安」吉祥物玩偶，持手舉牌向學生進行交通安全，學生看到「平平、安安」吉祥物大呼「卡哇伊」，並爭相乘坐警用大型重機車並與吉祥物合照，現場氣氛相當熱絡。
高市警局為防制大型車事故發生，積極結合高雄(市)區兩區監理所執行監警聯合稽查，針對預拌混凝土、載運砂石、土方等大型車有無依規定裝設行車視野輔助系統、超載、違規轉彎等交通違規，強化攔檢稽查及宣導須依規定裝設行車視野輔助系統並保持正常運作，另針對未依規定裝設行車視野輔助系統或裝設後無運作情形取締以強化防制效果。