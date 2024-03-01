藍茶壺內風暴！台中平地原住民議員補選 各有高金素梅、黃仁撐腰
台中市平地原住民議員一席，因前市議員黃仁當選立委必須補選，截至今日共有5人登記，黃仁日前陪同他的服務處處長吳軍辦理登記；捲土重來的主要競爭對手吳建德，則由資深立委高金素梅陪同，兩人皆以國民黨籍身份參選。今天登記截止前，還有曾擔任黃仁競選辦公室特助的余俊宏、上次敗北的林清發、臺中市原住民體育總會常務理事曾健基共5人參選。
記者顏幸如／台中報導
中市平地原住民選區，本屆選舉有4人參選，選舉人1萬人左右，1年多前的選舉，投票率47%，黃仁以1695票35.82%當選，第二名的吳建德1468票31.02%緊追其後。今年1月黃仁當選原住民立委，本區議員僅一席且任期未過半，必須進行補選。
補選投票預定4月13日舉行，黃仁於27日陪同阿美族的吳軍辦理登記，吳軍是黃仁服務處處長，曾在影視圈工作20年，製作多部電影、戲劇、廣告、節目和紀錄片等。吳軍說，他登記參選將承接黃仁政見，一起落實中央地方一條鞭的服務，為都會原住民發聲。
同日登記參選的還有阿美族的余俊宏，以無黨籍身份登記的他，自從黃仁當選立委後，頻繁透過社交媒體發布參選動機和選舉政見，並稱曾擔任黃仁競選辦公室特助。
前市議員吳顯森養子吳建德年紀最輕，昨（29日）中午在父親和哥哥議員吳呈賢、無黨籍立委高金素梅等人陪同下，披上阿美族的情人袋前往登記。吳建德表示非常感謝高金素梅跨黨派支持，讓他有機會克紹箕裘。
登記活動今（1）日截止，今有林清發、臺中市原住民體育總會常務理事曾健基登記參選。林清發本屆參選獲270票；臺中市原住民體育總會的法人代表是黃仁，5名參選人有3人和黃仁有關連。國民黨市黨部主委顏文正表示，吳軍、吳建德都是國民黨員，開放參選有利兩人公平競爭，也不致讓其他政黨坐收漁利。