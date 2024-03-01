中職／陳金鋒領軍吸引2000名球迷！富邦悍將4:0完封韓國SSG登陸者
「台灣巨陳金鋒總教練所領軍的富邦悍將，今（1）日來到嘉義市棒球場，與韓職 SSG 登陸者進行非售票自辦熱身賽，並舉辦「悍你去探班」春訓球迷活動，今天雖然是週五平日且天氣稍涼偶陣雨，但仍吸引超過 2000人次 的球迷來到嘉義市棒球場觀賞球賽跟著應援團加油，賽後悍將舉辦 Fubon Angels 及球迷見面簽名會，陪伴球迷度過充滿棒球的午後。
記者吳政紘/綜合報導
悍將今天與韓職 SSG 登陸者進行熱身賽，賽前總教練陳金鋒也與 SSG 登陸者總教練李崇勇交換禮物，為兩隊友誼留下紀念。這場比賽悍將全場敲出 10 支安打，包括王念好單場 3 安 猛打賞有 1 分打點，投手群戈威士先發 2 局無失分，牛棚曾峻岳、富藍戈等 7 名投手輪番上 陣力守無失分，悍將以 4:0 擊敗 SSG 登陸者。
今天比賽為非售票自辦熱身賽，但球迷仍相當熱情參與，吸引超過 2000 人次到場觀賽， Fubon Angels 與應援團在嘉義市球場看台熱情應援，帶著悍將家人們一起暖身動起來，悍 將商品部也在現場提供球迷選購，一早就有球迷在開賣前搶先排隊等待購買，銷售相當熱烈。
賽後 Fubon Angels 與悍將球員們來到看台，與球迷們進行互動問答，今天在比賽中有好表 現的王念好首度在悍將簽名會中登場，獲得球迷們熱情歡迎，悍將也在今天現場與球迷朋友 分享 5 月 24 到 26 日即將到大巨蛋進行主場的好消息，與悍將家人朋友們相約例行賽相見。
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