草莓季登場！餐飲集團攜手鮮乳品牌推莓妃色舞牛奶鍋

草莓季正大放異彩，酸甜的草莓香氣漫延全台，錢都餐飲集團趁勢推出草莓季，首度攜手鮮乳坊推出奶香四溢的「莓妃色舞牛奶鍋」套餐，獨家湯頭搭上大湖草莓貢丸與心型魚板，成功打響集團開春第一炮。集團旗下吃到飽餐廳吉哆火鍋百匯也聯袂推出以草莓為主題的菜色，像是草莓炸排骨、草莓巧克力噴泉、草莓奶酪、草莓蛋糕等甜品，粉嫩的組合讓饕客直呼夢幻。
記者陳美嘉／綜合報導
看準牛奶湯頭在國人心中始終佔有一席之地，錢都此次特別與鮮乳坊攜手合作，推出台灣首支以可溯源高品質保久乳入鍋的莓妃色舞牛奶鍋。湯頭顏色乳白，奶香味清爽不膩口，隨鍋還附上一瓶鮮乳坊100%生乳保久乳，加湯時民眾可隨個人喜好來決定是否加入牛奶、享受加倍濃郁的奶香湯頭，或是加入錢都昆布高湯、調整成淡淡奶香更順口，當然，隨鍋附的鮮乳坊保久乳也可以直接單喝。莓妃色舞牛奶鍋還附有口味獨特的草莓貢丸以及心型魚板，擄獲不少女性客群的芳心。
吃完熱騰騰的火鍋再來上一支霜淇淋！錢都此次以好感度第一名的香草霜淇淋佐上大湖草莓醬，讓民眾DIY趣味一下，自製草莓聖代一次滿足視覺、味覺的享受，每一口都是如初戀般的酸甜幸福。
吉哆是「錢都餐飲集團」旗下自助式吃到飽的餐廳，此次搭配草莓季活動，也推出多款草莓菜餚，包括水果串加上草莓巧克力噴泉、與錢都相呼應的草莓聖代DIY、草莓奶酪、草莓波士頓派、草莓冰心乳酪、草莓焦糖金磚等甜品；還有饒富趣味的草莓炸排骨，新鮮草莓切塊，巧妙的化解的炸排骨的油膩感，是一上架就被秒殺的人氣美食。錢都日式涮涮鍋和吉哆火鍋百匯在草莓季帶來的多款新品，即日起甜蜜登場。