峮峮新隊友報到！人氣超夯YT觀看破5000萬　竟與李多慧有這層關係

3月追星／IVE張員瑛、安兪真林口放送美腿　偶像始祖張佑赫也來了

▲由秋天、安兪真、怜、張員瑛、麗茲、李瑞組成的IVE，今相隔8個月再來台開唱。（圖／資料照）
▲由秋天、安兪真、怜、張員瑛、麗茲、李瑞組成的IVE，今相隔8個月再來台開唱。（圖／資料照）

記者陳雅蘭／綜合報導

過年紅包錢存起來！3月週週都有日本、韓國藝人來台會粉絲，包含今（2）日「南韓第一代偶像男團」H.O.T.成員張佑赫，由秋天、安兪真、怜、張員瑛、麗茲、李瑞組成的IVE等2組人馬之外，最受矚目的就是月底的「高雄櫻花季」，出席藝人有久違來台的SHINee成員KEY、BoA寶兒、Super Junior-D&E東海、銀赫等，不論台北或是高雄都星光熠熠，相當熱鬧。

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▲3月來台日本、韓國藝人滿滿，週週佔據台北、高雄各個演出場地。（圖／ONINN ASIA、Live Nation Taiwan、Applewood、GQ、星月文創、大鴻藝術、SHOW Office Entertainment.co.ltd、高雄啤酒音樂節、星樂全球娛樂、LA RUE 文創設計）
▲3月來台日本、韓國藝人滿滿，週週占據台北、高雄各個演出場地。（圖／ONINN ASIA、Live Nation Taiwan、Applewood、GQ、星月文創、大鴻藝術、SHOW Office Entertainment.co.ltd、高雄啤酒音樂節、星樂全球娛樂、LA RUE 文創設計）
IVE去年6月曾來台開唱2天，相隔8個月她們又來台會粉絲，這次一樣開2場演出，場地從台北流行音樂中心升級成林口體育館，人氣越來越旺。

除了台北，高雄月底22日至24日也是有滿滿的日本、韓國藝人造訪，卡莉怪妞、MAMAMOO華莎、FRUITS ZIPPER、SHINee成員KEY、BoA寶兒、夏川里美、中孝介、Super Junior-D&E東海、銀赫通通都會報到；特別的是SHINee自鐘鉉離世後，團體就沒再來台，這次是KEY久違6年來台，還是首度南下，令許多SHINee WORLD（粉絲名）相當激動。

此外，日前播畢的夯劇《和我老公結婚吧》中，飾演反派的BoA寶兒也因此受到關注，久違來台的她，也是K-POP迷追星的重要對象。

日本、韓國3月來台行程資訊：

張佑赫歌友會
時間：3月1日（六）18：00
地點：CLAPPER STUDIO

IVE演唱會
時間：3月2日（六）18：00、3月3日（日）18：00
地點：林口體育館

Xdinary Heroes演唱會
時間：3月8日（五）19：30
地點：ZEPP NEW TAIPEI

柳演錫《GQ Suit Walk》活動大使
時間：3月9日（六）12：00－19：00
地點：臺北文創文化廣場

Pentagon成員KINO粉絲見面會
時間：3月10日（日）19：00
地點：CLAPPER STUDIO

Sexy Zone成員中島健人粉絲見面會
時間：3月15日（五）19：00
地點：信義劇場 Legacy MAX

Reol演唱會
時間：3月16日（六）18：00
地點：ZEPP NEW TAIPEI

文鐘業演唱會
時間：3月16日（六）18：00
地點：新北市政府多功能集會堂

N.Flying李承協、柳會勝演唱會
時間：3月17日（日）18：00
地點：Legacy MAX

Wave To Earth演唱會
時間：3月21日（四）20：00
地點：Legacy Taipei

卡莉怪妞「高雄櫻花季」
時間：3月22日（五）20：50
地點：高雄夢時代正對面廣場

MAMAMOO華莎「高雄櫻花季」
時間：3月22日（五）21：50
地點：高雄夢時代正對面廣場

FRUITS ZIPPER「高雄櫻花季」
時間：3月23日（六）19：55
地點：高雄夢時代正對面廣場

SHINee成員KEY「高雄櫻花季」
時間：3月23日（六）20：50
地點：高雄夢時代正對面廣場

BoA寶兒「高雄櫻花季」
時間：3月23日（六）21：50
地點：高雄夢時代正對面廣場

夏川里美「高雄櫻花季」
時間：3月24日（日）17：30
地點：高雄夢時代正對面廣場

ATARAYO演唱會
時間：3月24日（日）19：00
地點：Legacy Taipei

中孝介「高雄櫻花季」
時間：3月24日（日）20：10
地點：高雄夢時代正對面廣場

Super Junior-D&E東海、銀赫「高雄櫻花季」
時間：3月24日（日）21：50
地點：高雄夢時代正對面廣場

EPEX演唱會
時間：3月30日（六）14：00、19：30
地點：CLAPPER STUDIO

Dreamcatcher演唱會
時間：3月30日（六）19：00
地點：ZEPP NEW TAIPEI

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