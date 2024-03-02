3月追星／IVE張員瑛、安兪真林口放送美腿　偶像始祖張佑赫也來了

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除了台北，高雄月底22日至24日也是有滿滿的日本、韓國藝人造訪，卡莉怪妞、MAMAMOO華莎、FRUITS ZIPPER、SHINee成員KEY、BoA寶兒、夏川里美、中孝介、Super Junior-D&E東海、銀赫通通都會報到；特別的是SHINee自鐘鉉離世後，團體就沒再來台，這次是KEY久違6年來台，還是首度南下，令許多SHINee WORLD（粉絲名）相當激動。
此外，日前播畢的夯劇《和我老公結婚吧》中，飾演反派的BoA寶兒也因此受到關注，久違來台的她，也是K-POP迷追星的重要對象。
日本、韓國3月來台行程資訊：
張佑赫歌友會
時間：3月1日（六）18：00
地點：CLAPPER STUDIO
IVE演唱會
時間：3月2日（六）18：00、3月3日（日）18：00
地點：林口體育館
Xdinary Heroes演唱會
時間：3月8日（五）19：30
地點：ZEPP NEW TAIPEI
柳演錫《GQ Suit Walk》活動大使
時間：3月9日（六）12：00－19：00
地點：臺北文創文化廣場
Pentagon成員KINO粉絲見面會
時間：3月10日（日）19：00
地點：CLAPPER STUDIO
Sexy Zone成員中島健人粉絲見面會
時間：3月15日（五）19：00
地點：信義劇場 Legacy MAX
Reol演唱會
時間：3月16日（六）18：00
地點：ZEPP NEW TAIPEI
文鐘業演唱會
時間：3月16日（六）18：00
地點：新北市政府多功能集會堂
N.Flying李承協、柳會勝演唱會
時間：3月17日（日）18：00
地點：Legacy MAX
Wave To Earth演唱會
時間：3月21日（四）20：00
地點：Legacy Taipei
卡莉怪妞「高雄櫻花季」
時間：3月22日（五）20：50
地點：高雄夢時代正對面廣場
MAMAMOO華莎「高雄櫻花季」
時間：3月22日（五）21：50
地點：高雄夢時代正對面廣場
FRUITS ZIPPER「高雄櫻花季」
時間：3月23日（六）19：55
地點：高雄夢時代正對面廣場
SHINee成員KEY「高雄櫻花季」
時間：3月23日（六）20：50
地點：高雄夢時代正對面廣場
BoA寶兒「高雄櫻花季」
時間：3月23日（六）21：50
地點：高雄夢時代正對面廣場
夏川里美「高雄櫻花季」
時間：3月24日（日）17：30
地點：高雄夢時代正對面廣場
ATARAYO演唱會
時間：3月24日（日）19：00
地點：Legacy Taipei
中孝介「高雄櫻花季」
時間：3月24日（日）20：10
地點：高雄夢時代正對面廣場
Super Junior-D&E東海、銀赫「高雄櫻花季」
時間：3月24日（日）21：50
地點：高雄夢時代正對面廣場
EPEX演唱會
時間：3月30日（六）14：00、19：30
地點：CLAPPER STUDIO
Dreamcatcher演唱會
時間：3月30日（六）19：00
地點：ZEPP NEW TAIPEI
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