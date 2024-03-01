Karina認愛「爆脫粉潮」後首露面 粉絲眼尖：感覺眼睛有點腫
「人間AI」Karina是南韓人氣女團aespa隊長，日前Karina在米蘭時裝週結識南韓演員李宰旭，隨後不久便被韓媒D社《dispatch》爆料2人正在熱戀中。隨後雙方經紀公司C-JeS娛樂、SM娛樂也先後證實此消息，讓Karina的粉絲們爆發一股「脫粉潮」。昨（29）日Karina認愛後首度公開露面出席品牌快閃活動，現場仍聚集不少忠實粉絲，有眼尖的粉絲心疼地發現：「感覺眼睛有點腫。」
記者張一笙／綜合報導
事實上，Karina透過經紀公司認愛李宰旭後，隨即就被粉絲爆出李宰旭疑似「無縫接軌」，不少粉絲都十分擔心Karina的狀態。昨日，Karina身著一身藍黑條紋上衣搭配牛仔褲出席品牌快閃活動，只見Karina大方地與粉絲們揮手致意。
但也有眼尖的粉絲發現，這幾天接踵而來的新聞，似乎並非沒有影響到Karina。粉絲紛紛心疼表示：「似乎瘦了」、「感覺眼睛有點腫」、「如果可以不在意惡評就好了」、「希望Karina可以保持笑容」、「是真的肉眼可見的憔悴」。Karina也在活動結束前，對著現場粉絲們喊出：「고마워（謝謝）！」粉絲們紛紛大喊：「知珉不要哭！」
Karina認愛後，有韓國粉絲在論壇上發布自己退訂已經追蹤Karina 575天的泡泡訂閱。無獨有偶，不只韓國爆發「退粉潮」，在台灣也有aespa粉絲在社群上發文表示「追aespa花了40萬」，表示自己還沒去過線下活動，但所有的商品都不想留了，更稱：「主併（主要併單的人）我會送Karina簽名。」粉絲們心碎可見一班。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道