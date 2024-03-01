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中職／熱身賽3月4日正式開賣！大巨蛋預售票425元　觀眾上限2萬席

▲2024合作金庫中華職棒公布熱身賽賽程、票價出爐。（圖／中職提供）
▲2024合作金庫中華職棒公布熱身賽賽程、票價出爐。（圖／中職提供）

記者林之越/綜合報導

中職即將迎來全新賽季，在重返六隊的刺激局面之前，熱身賽也宣布會於3月4日中午12點起開賣，而熱身賽則將在3月13日正式開戰。熱身賽總計30場賽事．比賽地點分別在台南棒球場、斗六棒球場、新莊棒球場、天母棒球場及台北大巨蛋舉行，值得一提的是，台北大巨蛋的現場票為500元、預售票則為425元。

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全新賽季即將展開，2024合作金庫中華職棒熱身賽3月13日正式開戰，熱身賽預售票將於3月4日中午12點起開賣，球迷朋友可透過全國7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買，預售票享有85折優惠。

而萬眾矚目的台北大巨蛋熱身賽售票將開放內野座位，最高上限2萬席，主客場球團均有安排應援團同樂。另外，今年熱身賽每逢週六、日場次，六球團應援團除另有行程外，均有安排應援帶動，也讓球迷朋友提早為新球季應援熱身準備，相關應援資訊請鎖定聯盟公告。中華職棒重新回到六隊規模，熱身賽總計30場賽事．比賽地點分別在台南棒球場、斗六棒球場、新莊棒球場、天母棒球場及台北大巨蛋舉行。

▲2024合作金庫中華職棒公布熱身賽轉播資訊。（圖／中職提供）
▲2024合作金庫中華職棒公布熱身賽轉播資訊。（圖／中職提供）
今年熱身賽售票採單一票價販售，平日全票為250元、假日全票300元，球迷可以利用7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買預售票則有85折優惠，平日預售票210元、假日預售票255元；台北大巨蛋場次假日全票為500元，預售票425元。3月4日中午12點起，正式於7-11統一超商門市機台或ibon售票網站開放預購。

▲2024合作金庫中華職棒熱身賽票價相關資訊。（圖／中華職棒大聯盟提供）
▲2024合作金庫中華職棒熱身賽票價相關資訊。（圖／中職提供）
熱身賽場場直播，有線電視、MOD、OTT頻道提供多元收看管道，球迷朋友可透過緯來體育台、緯來Twitch、DAZN、DAZN Twitch、愛爾達體育台、愛爾達ELTA.tv、公視+、CPBL TV觀賞精彩的熱身賽。2024合作金庫中華職棒熱身賽誠摯歡迎大家一起進到球場，或是透過轉播鎖定賽事，六隊交戰新組合，嶄新球季即將登場！

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