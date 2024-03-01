好市多爆紅新「宵夜王者」出爐！網激推：泰式酸辣蝦湯麵
冷冷的天氣就該吃點酸酸辣辣的泰式好滋味！這幾波的降溫不少人都會吃火鍋或是在家中做快煮麵，冬天就適合來上一碗暖心又暖胃的熱湯，近期網友又瘋傳一款新的好市多「宵夜王者」－泰式冬蔭功湯麵！絕妙的酸辣滋味，很快就掀起一片搶購潮！
生活中心/綜合報導
實測這款泰式冬蔭功湯麵，將泰國風味中的酸、辣，比例拿捏的恰到好處，完美平衡，不會過酸過辣，加入慢火熬煮純正冬蔭功醬，酸中帶鮮，辣而不刺的泰式湯頭，嚐上一口，就會渴望下一口，香辣中帶著奶香的溫順口感，真的會忍不住乾杯喝到一滴不剩，也難怪引發網路瘋搶！
這款泰式冬蔭功湯麵之所以熱銷，還有一大賣點就是，消費者可以隨自己的口味調整辣度、酸度，還可以根據喜好，在湯中加入蝦子等配料一起享用。也難怪網友反應超熱烈，有人表示「酸酸辣辣超過癮！」、「終於搶到三包」、「這個冬天已經屯好貨」、還有人直言「根本不用飛去泰過呀」、「超推這款不能沒有吃過！」，甚至有人說「去泰國也買不到」。
這款五木的泰式冬蔭功湯麵，泰式酸香迷人，入口後又帶有陣陣辣感，配上有勁的Ｑ彈薑黃麵條，非油炸、不是泡麵，吃起來更沒有罪惡感，在寒冷的天氣與無聊的深夜，溫暖環抱味蕾，難怪就連過去一年在泰國旅居KOL蛇編也都大推！還在社群發文分享，因為得到典型的「回台灣想國外」症候群，常想起泰國食物的她，經常半夜突然想喝冬蔭功，就馬上拿出五木泰式冬蔭功湯麵，只需要3.5分鐘，再加點蝦和青菜，就能吃到營養滿分的泰式酸辣蝦湯，滿足她思念「泰國」的情懷，大推網友要手刀前往全台好市多試試！