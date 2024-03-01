Android用戶跳槽iPhone不愛新機！選舊代機比例高：可以用就好
根據國外消費者情報研究機構 CIRP調查發現，過去5年期間，從 Android 跳槽到 iPhone 的比例在 11-15% 之間，去年甚至有13%的美國 iPhone用戶表示不會再買Android手機。進一步發現， Android跳槽到蘋果陣營時選擇的iPhone大多為較好入手的一般版本或是舊代機型，像是雙鏡頭的iPhone 14或是iPhone 13系列之前舊機，購買比例都比原持有iPhone用戶多。
記者周淑萍/綜合報導
調查研究單位CIRP針對 Android 用戶跳槽 iPhone 進行分析，在近5年期間，每年平均約有11~15％的 Android使用者移情別戀投奔iOS系統，其中又以男性較多。同一份報告發現， Android用戶收入對比現有 iPhone 用戶較低，這也反映出跳槽後選擇的機型大多以好入手的iPhone為首選。在2023年蘋果手機的選擇上，Android 跳槽iPhone選擇舊版 SE、12 或 13 系列，比例為29％。而原本就是iPhone用戶的者則只有21％選擇13系列之前的機種。
往更新的機種下去看，數據發現，Android 用戶對於新機的購買意願相對低一些，iPhone 14系列在2023年9月之前都還屬於最新一代手機，購買比例為51%，其中對於雙鏡頭的iPhone 14和螢幕大一點的iPhone 14 Plus購買力較高。這樣狀況與現有iPhone用戶換機情況剛好相反，果粉們傾向購買功能更完整的Pro 和 Pro Max。
整合2023 年的 iPhone 14 和 15 兩代Pro系列的購買情況，Android用戶比例為37%，而 iPhone 用戶的比例為 43%。可以顯示出，從 Android 跳槽到蘋果，大多傾向於從更便宜的 iPhone 開始購買。研究分析指出，跳槽到iOS的Android用戶，本來的手機可能大多是性價比高的機型，因此在預算考量下會先入手舊代或是相對便宜的iPhone。另外，或許也覺得只要可以用iOS的iMessage 和 Facetime，或是能和AirPods 配對就夠了，因此不需要最新的iPhone。