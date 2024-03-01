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讀賣巨人交流賽／對戰中信兄弟！阿部慎之助喊話：以最強陣容應戰

▲讀賣巨人交流賽，巨人軍監督阿部慎之助喊話：以最強陣容應戰。（圖／陳明中攝）
▲讀賣巨人交流賽，巨人軍監督阿部慎之助喊話：以最強陣容應戰。（圖／陳明中攝）

記者吳政紘/台北報導

TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合即將在3月2、3日在台北大巨蛋登場，今（1）日舉辦賽前記者會，三隊總教練阿部慎之助、平野惠一、古久保健二及隊長王威晨、林立、岡本和真出席，並將於會後舉辦歡迎晚宴，宣告兩場重要賽事就要展開，巨人監督阿部慎之助表示：「這次帶來的選手都是一軍春訓表現出色的選手，要以最強陣容迎戰。」

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阿部慎之助表示：「這次以總教練身分參加這個賽事，我個人很雀躍和期待，選手陣容都是參加一軍集訓表現好的選手，這次都帶來參加比賽了。」

▲讀賣巨人交流賽，巨人軍隊長岡本和真期待賽事開打。（圖／陳明中攝）
▲讀賣巨人交流賽，巨人軍隊長岡本和真期待賽事開打。（圖／陳明中攝）
平野惠一說，「巨人是一支具有歷史、強大的球隊，我在阪神時期和巨人有多次交戰經驗，巨人值得學習的地方很多，也希望台灣球迷能藉這次機會看到巨人精神。」

古久保健二過去在近鐵、歐力士等隊，就跟巨人宮崎春訓有過交手經驗，他認為這次賽事有不可思議的緣分，而這次比賽，也是三位日本總教練在台灣的第一次對外正式賽。

▲古久保健二過去在近鐵、歐力士等隊，就跟巨人宮崎春訓有過交手經驗。（圖／陳明中攝）
▲古久保健二過去在近鐵、歐力士等隊，就跟巨人宮崎春訓有過交手經驗。（圖／陳明中攝）
巨人隊長岡本和真表示，「身為隊長，遇上球隊成軍90周年，可以參加這次盛大的比賽，感到很開心，千載難逢的機會，我個人覺得開心之外，也很希望可以贏下兩場比賽，和隊友會一起以最好的本事、最好的狀態贏下這場比賽。」

▲王威晨傳訊息給大勢，因為他受傷無法參加賽事。（圖／陳明中攝）
▲王威晨傳訊息給大勢，因為他受傷無法參加賽事。（圖／陳明中攝）
兄弟隊長王威晨透露，昨天有透過IG傳訊息給大勢選手，希望他可以趕快把傷養好、面對他的球季，「他也有回覆我，滿開心、滿感動的。」

樂天桃猿隊長林立喊話奪勝，他說：「藉由這個比賽讓選手有更好經驗，和對手比較，更清楚彼此之間的差別，在接下來的訓練和比賽有更好的方向去突破。」

▲林立期待在讀賣巨人交流賽有好表現。（圖／陳明中攝）
▲林立期待在讀賣巨人交流賽有好表現。（圖／陳明中攝）
賽前記者會上，巨人啦啦隊Venus公布兩戰先發投手，皆如賽前預告，巨人將推出戶鄉翔征、菅野智之先發，中信兄弟、樂天桃猿則是交給洋投克迪、威能帝把關。

這次讀賣巨人來台，2日首戰已經吸引超過3萬6000名球迷買票進場，3月3日比賽，尚未有球票售光，因此還有球迷可以上網購買。

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