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中職／台鋼雄鷹推出首創職棒主題捐血室！王溢正最怕打針仍當大使

▲台鋼雄鷹推出首創職棒主題捐血室，最怕打針的王溢正被邀請擔任捐血大使。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹推出首創職棒主題捐血室，最怕打針的王溢正被邀請擔任捐血大使。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者林之越/綜合報導

台鋼雄鷹不僅洋將名稱結合地名，也用實際活動深耕高雄。先前曾派出吉祥物Takao擔任道安宣導大使與市民朋友相見歡。近日再度與高雄捐血中心合作，聯手打造全台首座職業運動主題捐血室，並請到「最怕打針的捐血大使」王溢正邀請大眾跨越心中那道坎，勇敢出擊當血庫真鷹雄。

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九如捐血室門面擔當 王溢正、Takao鷹雄 邀請大家挽袖捐血當鷹雄

台鋼雄鷹球團表示，這次邀請號稱歷年最怕打針的捐血大使，王溢正義不容辭做公益，鼓勵大家前往全新營運的九如捐血室衝人氣，完成捐血不僅能夠獲得限量台鋼雄鷹紀念品（數量有限，送完為止）。

更重要的是，九如捐血室內裝充滿雄鷹元素，就讓陳文杰、藍寅倫、王柏融，以及曾子祐、葉保弟、陳柏清、黃劼希等選手，加上台鋼雄鷹吉祥物Takao舒緩民眾捐血前後緊張情緒，心情更放鬆。

▲台鋼雄鷹請出號稱最怕打針的大使王溢正帶頭捐血。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹請出號稱最怕打針的大使王溢正帶頭捐血。（圖／台鋼雄鷹提供）
開幕這天，台鋼雄鷹更邀請小學妹「Wing Stars」共襄盛舉，以熱力舞蹈演出祝福捐血室營運順利，並鼓勵粉絲跨越心中那道坎，一起「勇敢蛻變」，化身血庫真鷹雄。

▲台鋼首創職棒主題捐血中心開幕日，邀請球隊啦啦隊「Wing Stars」共襄盛舉。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼首創職棒主題捐血中心開幕日，邀請球隊啦啦隊「Wing Stars」共襄盛舉。（圖／台鋼雄鷹提供）
台鋼雄鷹主題捐血車駛向高雄校園 號召組建青年血庫鷹援軍

青年朋友約占捐血人口兩成，然而近年受到少子化影響，年輕族群捐血比例持續下滑，台鋼雄鷹作為以年輕球迷為主體職業棒球隊，下一站將打造主題捐血車前進大專院校，盼發揮社會影響力，吸引更多學生投入捐血救人行列，支援南部（嘉南高屏澎東）地區每天約需2,100袋醫療用血需求，幫助需要輸血病友。

台鋼雄鷹與Wing Stars提醒各位球迷朋友，只要一周內沒有感冒、吃藥、打針等情況，都歡迎前往捐血中心勇敢挽袖，緩解近期缺血危機，成為血庫鷹援軍，相關活動資訊請洽九如捐血室粉絲團。

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