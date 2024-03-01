中職／台鋼雄鷹推出首創職棒主題捐血室！王溢正最怕打針仍當大使

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台鋼雄鷹球團表示，這次邀請號稱歷年最怕打針的捐血大使，王溢正義不容辭做公益，鼓勵大家前往全新營運的九如捐血室衝人氣，完成捐血不僅能夠獲得限量台鋼雄鷹紀念品（數量有限，送完為止）。
更重要的是，九如捐血室內裝充滿雄鷹元素，就讓陳文杰、藍寅倫、王柏融，以及曾子祐、葉保弟、陳柏清、黃劼希等選手，加上台鋼雄鷹吉祥物Takao舒緩民眾捐血前後緊張情緒，心情更放鬆。
開幕這天，台鋼雄鷹更邀請小學妹「Wing Stars」共襄盛舉，以熱力舞蹈演出祝福捐血室營運順利，並鼓勵粉絲跨越心中那道坎，一起「勇敢蛻變」，化身血庫真鷹雄。
台鋼雄鷹主題捐血車駛向高雄校園 號召組建青年血庫鷹援軍
青年朋友約占捐血人口兩成，然而近年受到少子化影響，年輕族群捐血比例持續下滑，台鋼雄鷹作為以年輕球迷為主體職業棒球隊，下一站將打造主題捐血車前進大專院校，盼發揮社會影響力，吸引更多學生投入捐血救人行列，支援南部（嘉南高屏澎東）地區每天約需2,100袋醫療用血需求，幫助需要輸血病友。
台鋼雄鷹與Wing Stars提醒各位球迷朋友，只要一周內沒有感冒、吃藥、打針等情況，都歡迎前往捐血中心勇敢挽袖，緩解近期缺血危機，成為血庫鷹援軍，相關活動資訊請洽九如捐血室粉絲團。
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