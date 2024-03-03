3.8煥新週用淘寶PLUS購物超簡單！下單再抽3,388元月老紅包

跨境購物超強神器 淘寶PLUS是什麼？
為了讓消費者更輕鬆享受跨境購物樂趣，淘寶在去年推出全新跨境服務品牌「淘寶PLUS」，上線後深受消費者喜愛，更被譽為是「淘寶入門必備神器」。此次淘寶也宣布降低包郵門檻，從原本的人民幣249元滿額包郵降為199元，用更低價格就能達到包郵條件，將千萬件商品包郵送到家！
在購物過程中，若遇到任何問題能隨時透過專屬真人客服解答；購買商品後，如果商品出現破損或是不符等情況，還可以輕鬆申請退貨，也能選擇到附近的7-ELEVEN或由專人上門取件退貨唷！
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- 打開淘寶App後於首頁即可看到「淘寶PLUS」專區，或是瀏覽搜尋、推薦時找到帶有淘寶PLUS標籤的商品，挑選這些商品就能享有人民幣199元的滿額包郵到家服務！
- 將心儀商品放入購物車後，下方可以快速查看滿額包郵商品的金額進度，也能直接點擊包郵湊單入口查看進度。
- 在滿足包郵條件後，下單時確認收件地址為台灣、物流選擇官方直郵海運快遞即可享有跨境包郵優惠。或在滿足包郵門檻時，系統也會自動顯示已享跨境包郵，不用再另外找集運商家、研究繁雜的物流程序啦！
- 在付款時，除了有轉帳付款及信用卡以外，綁定信用卡結帳享免3%手續費！也可以選擇使用Apple Pay、綁定中信帳戶、轉帳或是使用超商付款（不取貨）等超多支付方式，搭配指定信用卡再享回饋！
淘寶3.8煥新週時逢浪漫的白色情人節，淘寶也要發給大家「月老紅包」與消費者歡度白色情人節！只要在3月8日前購買淘寶並在淘寶官方Facebook留言曬出購買的清單，就有機會抽中高達新台幣3,388元「月老紅包」（共10名）！
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