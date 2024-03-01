讀賣巨人交流賽／中信兄弟對決巨人隊！平野惠一透露「秘密」策略

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次參賽3隊總教練都是帶隊第一年，且都是日籍，巨人由阿部慎之助監督領軍，中信兄弟由平野惠一執掌兵符，樂天桃猿由古久保健二執教，三位日籍教練的調兵遣將也讓人好奇。
古久保健二透露自己過去也十分仰慕巨人軍，這次賽事有不可思議的緣分，對巨人隊的印象是具有傳統精神、實力的球隊，從他們身上可以學到很多，期待這次的對決。
樂天桃猿一軍在今年春訓遠征日本宮崎，面對歐力士、軟銀隊，如今還要再戰巨人，古久保表示，目前球隊狀況不錯，也是在交流戰觀察球員的狀況，不會有太多細膩的作戰策略。
中信兄弟總教練平野惠一主要以「祕密」回應，記者會上再被問到作戰方式，他說：「本來想說這是最高機密，但既然需要我回答，那我就說了，希望選手可以享受比賽，不會有太多作戰，但如果選手真的困惑，會有一點點指導，但基本上不會干涉他們想要發揮的部分。」
讀賣巨人阿部慎之助監督則是一次要迎戰台灣職棒兩支勁旅，他強調這次以一軍陣容出擊，就是會排出最強陣容，全力搶勝。
過去讀賣巨人來台灣交流賽，早期都是以一軍陣容為主，不過後期主要以二軍、育成球員為主，由於這次為90週年紀念比賽，因此特地推出豪華陣容出賽。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁