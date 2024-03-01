大谷翔平老婆正式公開！不是名人、在家裡偷偷約會「超級保密」

讀賣巨人交流賽／中信兄弟對決巨人隊！平野惠一透露「秘密」策略

▲中信兄弟總教練平野惠一，將透露對戰讀賣巨人的策略。（圖／陳明中攝）
▲中信兄弟總教練平野惠一，將透露對戰讀賣巨人的策略。（圖／陳明中攝）

記者吳政紘/台北報導

讀賣巨人90周年紀念台灣試合，由中信兄弟、樂天桃猿出戰讀賣巨人，今（1）日三隊舉行賽前記者會，樂天桃猿教頭古久保健二、中信兄弟教頭平野惠一以及阿部慎之助監督都出席，平野惠一強調，自己本來不想公布比賽策略，但既然被問了，他希望球員可以享受比賽，不會有太多作戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次賽事將在3月2日由巨人面對中信兄弟、3日巨人面對樂天桃猿，台北大巨蛋迎接啟用以來的最大賽事，也很有機會創造大巨蛋史上最多球迷進場的紀錄。

這次參賽3隊總教練都是帶隊第一年，且都是日籍，巨人由阿部慎之助監督領軍，中信兄弟由平野惠一執掌兵符，樂天桃猿由古久保健二執教，三位日籍教練的調兵遣將也讓人好奇。

古久保健二透露自己過去也十分仰慕巨人軍，這次賽事有不可思議的緣分，對巨人隊的印象是具有傳統精神、實力的球隊，從他們身上可以學到很多，期待這次的對決。

樂天桃猿一軍在今年春訓遠征日本宮崎，面對歐力士、軟銀隊，如今還要再戰巨人，古久保表示，目前球隊狀況不錯，也是在交流戰觀察球員的狀況，不會有太多細膩的作戰策略。

中信兄弟總教練平野惠一主要以「祕密」回應，記者會上再被問到作戰方式，他說：「本來想說這是最高機密，但既然需要我回答，那我就說了，希望選手可以享受比賽，不會有太多作戰，但如果選手真的困惑，會有一點點指導，但基本上不會干涉他們想要發揮的部分。」

讀賣巨人阿部慎之助監督則是一次要迎戰台灣職棒兩支勁旅，他強調這次以一軍陣容出擊，就是會排出最強陣容，全力搶勝。

過去讀賣巨人來台灣交流賽，早期都是以一軍陣容為主，不過後期主要以二軍、育成球員為主，由於這次為90週年紀念比賽，因此特地推出豪華陣容出賽。

▲讀賣巨人交流賽，巨人軍監督阿部慎之助（中）喊話：以最強陣容應戰。（圖／陳明中攝）
▲讀賣巨人交流賽，巨人軍監督阿部慎之助（中）喊話：以最強陣容應戰。（圖／陳明中攝）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  


讀賣巨人交流賽／對戰中信兄弟！阿部慎之助喊話：以最強陣容應戰

讀賣巨人交流賽／兄弟、巨人喊話搶巨蛋首轟！陳俊秀點名這2隊友

讀賣巨人交流賽／ 菅野智之自請來台為致謝 王建民：只叫他要堅持

讀賣巨人交流賽／中信王威晨首登大巨蛋感受好　點出球場唯一隱憂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞