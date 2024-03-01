林襄合體《炸裂吧女孩》紅藍2隊美女 大跳李多慧同款「呱呱舞」
實境成長節目《炸裂吧！女孩》進入倒數階段，將於3月6日在台北和平籃球館進行最終總驗收。今（1）日林襄所屬的藍隊Peekabloo及樂天女孩前隊友「宋宋」宋婉卉所屬的Reddiebae一同在IG上發布紅、藍兩隊進行的團體合作賽，2隊私下一同大跳李多慧同款「呱呱舞」，影片公布以後，不少粉絲都表示十分期待。
記者張一笙／綜合報導
林襄時常在IG上轉發《炸裂吧！女孩》的節目消息，同時也會為自己拉票，目前位居總票數第一，以71122票領先黃隊畇二將近5000票。今日稍早，《炸裂吧！女孩》紅隊及藍隊釋出2隊私下可愛互動的畫面，2隊在這輪的賽制中，不僅僅是盟軍，同樣也是敵人。只見林襄與藍隊隊友關詩敏、邱子芯、謝予容、張雅涵，再加上紅隊以恩、吳心緹、莊錠欣、宋婉卉、各務禮美奈、林芷芸等11位女孩，一同表演李多慧身穿旗袍跳的同款「呱呱舞」，為即將到來的總冠軍戰舒緩不少緊張氣氛，林襄也在貼文底下留言眼冒愛心的符號並寫下：「好喜歡！」
林襄於今年1月宣布離開待了2年的樂天女孩，並加入師妹李芷霖所屬的味全龍Dragon Beauties小龍女，也因為2人感情好，林襄很快就融入小龍女團中。昨日，林襄身穿紅色性感上衣參加小龍女春酒，雖然是剛加入的師妹，但幾位小龍女與她的互動都十分融洽，林襄也在IG限動上呼籲粉絲將3月6日的時間留下來參加《炸裂吧！女孩》最後一次公演，也要大家把3月30、31日2天留下來，到臺北大巨蛋參加中職開幕戰。
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