台灣港群深耕有成！台灣港務公司舉行慶祝12週年慶活動

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市長陳其邁表示，台灣港務公司近年來，積極響應高雄市政府的政策，推動高雄港區域建設，並在近期所舉辦的冬日遊樂園活動期間開放高雄港16至18號碼頭，成為大小朋友難忘的回憶，也彰顯高雄市、高雄港之間的緊密合作與繁榮發展。
台灣港務公司董事長李賢義指出，台灣港群於去(112)年總營收，創歷史新高達新台幣281.8億元，感謝行政院、交通部、立法委員給予政策上的支持與指導，以及所有CIQS單位及航港產業夥伴們的協力合作。
李賢義並感謝高雄市長陳其邁及市府團隊長年來給予高雄港開發建設在都市計畫、建築執照、使用執照取得的支持與協助，並透過港市合作，推動亞灣2.0計畫、永續發展及智慧港灣等合作計畫，今(113)年更成功利用港口特色與水岸觀光強強結合，精心策劃黃色小鴨一系列活動，讓市民與海內外遊客，共同見證高雄港10年來成功的轉型與蛻變，不僅在30天內吸引了超過900萬觀光人潮，也成功進行最強力的港灣城市行銷，進而大大提升高雄港及旅運中心的能見度。
李賢義並指出，台灣港務公司持續精進港埠設施，並以「數位x永續」雙軸轉型，今(113)年更加碼推出綠港獎勵方案，針對綠色船舶到港及業者推動裝卸機具電氣化釋出利多，期待作為港埠生態系的最佳後援，打造兼具國際競爭力與韌性的台灣港群，期盼各行業都能在港區深耕有成，成果豐碩。