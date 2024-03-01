不怕「大谷震撼」！大谷翔平婚訊破除明星魔咒 日股收漲744點
美國大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流巨星大谷翔平，2月29日宣布結婚喜訊，不少股民擔心日股會因有「明星魔咒」而大跌，不過，今（１）日日經盤中卻創新高，逼近40000點大關，收盤較前一個交易日上漲744點，收在3萬9910.82點，打破都市傳說。
記者林莞茜／綜合報導
日本球星大谷翔平，2月29日在個人IG上放震撼彈，宣布結婚消息，今日接受訪問時，仍對妻子身份守口如瓶、保密到家，消息一出，市場也開始擔心，隔日股價恐大跌，因為過去日本名人如石原聰美、北川景子、福山雅治、小倉優子、堀北真希、新垣結衣等人，在其婚訊曝光後，隔日股市即大跌的「都市傳說」，股民們也紛紛上網討論「要賣嗎？」、「會暴跌吧」、「要大谷震撼了」。
不過，日經指數疑未受到「明星魔咒」影響，今日最終收在3萬9910.82點，較前一個交易日上漲744點，盤中還一度大漲800點逼近40000點大關來到3萬9980點，直接打破傳聞，也讓股民們鬆了一大口氣。
雖然都市傳說僅是巧合，但仍讓股民們相當緊張，因為2015年福山雅治閃婚，隔日日經大跌714點、堀北真希結婚大跌895點、2016年北川景子公開婚訊隔日，也跌了479點，而最震撼的，莫過於石原聰美2020年女星石原聰美宣布婚訊後，東京證券交易所突然碰上系統大當機，當日宣布全天暫停交易，2021年新垣結衣結婚，日經指數也重挫362點。