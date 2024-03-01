中職開季分析／中信兄弟拚重返榮耀！超級「高薪」洋投克迪成關鍵

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中信兄弟去年戰績不佳，以57勝58敗5和的戰績，排名老四，這跟過去兩年都是總冠軍的球隊相比，十分讓人失望，不管是球迷質疑「換助」，還是季中請來「神主牌」恰恰彭政閔、王建民等超大咖教練團領軍，但戰績還是差一點。
去年球季結束後，「恰恰」彭政閔引咎辭職，並因為身體狀況不佳因素，先沉潛在二軍當總教練，但這畢竟還是「過渡時期」，彭政閔總有一天要回到一軍，並且以做好萬全準備之姿，再度率領黃衫軍往前衝。
教練團變動：
Out:彭政閔(轉任二軍總教練兼農場主管)、許峰賓（自請離隊）、林恩宇（轉任二軍投手教練、農場投手總監）、林明憲（二軍首席教練兼任農場野手發展總監）
In：平野惠一（轉任一軍總教練）、丹尼爾（一軍打擊教練）
球員變動：
Out:陳柏豪、潘泓凱、陳偉漢（轉教練）、官大元（轉教練）、李承恩
In：劉志宏、陳俊秀
球評分析：
球評「東哥」黃忠義認為，「兄弟本來就有具備爭冠實力，去年或許遇到洋將不順，或是出現問題，這點要特別注意，打擊方面今年已經有陳俊秀這門重砲加入，許基宏、曾頌恩等球員爆發，就會很不一樣，平野惠一主要還是以「小球」、「機動」等日式球風為主，球員這幾年也應該習慣，不會有太大問題。
本土投手部分是最大考量，「美美」鄭浩均開手肘韌帶置換手術，需要有人跳出來，看來目前教練團希望魏碩成或是去年第一指名的林暉盛有機會頂替，投手這一環會是兄弟要奪冠關鍵。
奪冠機率：80%
本土戰力：
陳俊秀的得點圈打擊率，創造上壘的能力，加上冷靜判斷的經驗，有很多「聰明」守備出現，中信兄弟一壘位置競爭激烈，許基宏、曾頌恩等都可能擔任中則大任，打擊一字排開，幾乎都有長打實力，中信兄弟很有機會在打擊方面給對手壓力。
洋將戰力：
一口氣簽下克迪、猛登後，中信兄弟已經找不太到弱點，尤其打擊部分，只要詹子賢、陳子豪有穩定出賽，應該不會差太多，加上平野惠一過去帶領兄弟打擊部分，也有一定評價，就看洋投是否可以爭氣。投手部分，克迪被譽為「進化版」象魔力。
X因子:投手戰力
經過去年不滿意的球季，還有球員吸毒被抓，中信兄弟痛定思痛，開季前就找好5位洋將，德保拉、克迪、猛登、艾士特、象魔力，其中4位左投十分嚇人，都是具有大聯盟資歷，並且克迪年薪據傳高達60萬以上，是史上最貴洋投，換句話說，這樣的投手陣容，若無意外，不奪冠真的很說不過去。
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