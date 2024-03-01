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中職開季分析／中信兄弟拚重返榮耀！超級「高薪」洋投克迪成關鍵

▲中信兄弟簽新洋投拚奪冠，克迪韓職年薪曾高達60萬美金。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟簽新洋投拚奪冠，克迪韓職年薪曾高達60萬美金。（圖／中信兄弟提供）

記者吳政紘/綜合報導

中信兄弟在去年經過「換助風波」，以閃電般的速度換下主帥林威助，但也付出代價，無法成功蟬聯三連霸總冠軍，甚至無法打進季後賽，整體戰力令人失望，連「恰總」彭政閔都卸任。不過今年中信兄弟捲土重來，不但請日籍總教練平野惠一執教，自由球員市場大補強，找來「重砲」陳俊秀加入，投手部分洋投克迪、猛登都是大聯盟等級，以及穩定的王牌德保拉，加上象魔力、艾士特助威，平野惠一再度喊出要奪回總冠軍，「今年絕對不會再讓球迷失望」，以這樣的覺悟，希望可以重返榮耀。

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戰力分析：

中信兄弟去年戰績不佳，以57勝58敗5和的戰績，排名老四，這跟過去兩年都是總冠軍的球隊相比，十分讓人失望，不管是球迷質疑「換助」，還是季中請來「神主牌」恰恰彭政閔、王建民等超大咖教練團領軍，但戰績還是差一點。

去年球季結束後，「恰恰」彭政閔引咎辭職，並因為身體狀況不佳因素，先沉潛在二軍當總教練，但這畢竟還是「過渡時期」，彭政閔總有一天要回到一軍，並且以做好萬全準備之姿，再度率領黃衫軍往前衝。

▲中信兄弟總教練林威助離隊，重新爭取冠軍。（圖／兄弟提供）
▲中信兄弟總教練林威助離隊，重新爭取冠軍。（圖／兄弟提供）

教練團變動：

Out:彭政閔(轉任二軍總教練兼農場主管)、許峰賓（自請離隊）、林恩宇（轉任二軍投手教練、農場投手總監）、林明憲（二軍首席教練兼任農場野手發展總監）

In：平野惠一（轉任一軍總教練）、丹尼爾（一軍打擊教練）

▲中信兄弟二軍總教練彭政閔回任，平野惠一接任總教練。（圖／NOWNews社群中心製表）
▲中信兄弟二軍總教練彭政閔回任，平野惠一接任總教練。（圖／NOWNews社群中心製表）
▲中信兄弟總教練平野惠一，喊出一定不會讓球迷失望。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟總教練平野惠一，喊出一定不會讓球迷失望。（圖／中信兄弟提供）
球員變動：

Out:陳柏豪、潘泓凱、陳偉漢（轉教練）、官大元（轉教練）、李承恩

In：劉志宏、陳俊秀

球評分析：

球評「東哥」黃忠義認為，「兄弟本來就有具備爭冠實力，去年或許遇到洋將不順，或是出現問題，這點要特別注意，打擊方面今年已經有陳俊秀這門重砲加入，許基宏、曾頌恩等球員爆發，就會很不一樣，平野惠一主要還是以「小球」、「機動」等日式球風為主，球員這幾年也應該習慣，不會有太大問題。

本土投手部分是最大考量，「美美」鄭浩均開手肘韌帶置換手術，需要有人跳出來，看來目前教練團希望魏碩成或是去年第一指名的林暉盛有機會頂替，投手這一環會是兄弟要奪冠關鍵。

▲中信兄弟鄭浩均勇奪年度新人王，但卻需要休養。（圖／兄弟提供）
▲中信兄弟鄭浩均勇奪年度新人王，但卻需要休養。（圖／兄弟提供）
奪冠機率：80%

本土戰力：

陳俊秀的得點圈打擊率，創造上壘的能力，加上冷靜判斷的經驗，有很多「聰明」守備出現，中信兄弟一壘位置競爭激烈，許基宏、曾頌恩等都可能擔任中則大任，打擊一字排開，幾乎都有長打實力，中信兄弟很有機會在打擊方面給對手壓力。

▲中信兄弟陳俊秀為自由球員最大補強。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟陳俊秀為自由球員最大補強。（圖／中信兄弟提供）
洋將戰力：

一口氣簽下克迪、猛登後，中信兄弟已經找不太到弱點，尤其打擊部分，只要詹子賢、陳子豪有穩定出賽，應該不會差太多，加上平野惠一過去帶領兄弟打擊部分，也有一定評價，就看洋投是否可以爭氣。投手部分，克迪被譽為「進化版」象魔力。

中信兄弟洋投猛登隊內賽狂飆149公里！陳俊秀也敲出安打。（圖／中信兄弟提供）
中信兄弟洋投猛登隊內賽狂飆149公里！陳俊秀也敲出安打。（圖／中信兄弟提供）
X因子:投手戰力

經過去年不滿意的球季，還有球員吸毒被抓，中信兄弟痛定思痛，開季前就找好5位洋將，德保拉、克迪、猛登、艾士特、象魔力，其中4位左投十分嚇人，都是具有大聯盟資歷，並且克迪年薪據傳高達60萬以上，是史上最貴洋投，換句話說，這樣的投手陣容，若無意外，不奪冠真的很說不過去。

▲中信兄弟簽新洋投拚奪冠，克迪韓職年薪曾高達60萬美金。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟簽新洋投拚奪冠，克迪韓職年薪曾高達60萬美金。（圖／中信兄弟提供）
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