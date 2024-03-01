貓皇邊打針邊吃肉泥「啊姆啊姆⋯哇啊」！25秒情緒大轉變笑噴萬人
真實怒吃現場！中國四川一隻藍貓日前被帶去獸醫院第一次施打預防針，媽媽為了怕毛孩擔心害怕，特別帶了肉泥給貓皇享用，沒想到藍貓一開始肉泥吃得津津有味，開始打針後立刻發出淒厲的尖叫聲，最後還怒吃剩餘的肉泥，各種複雜情緒完美濃縮在短短25秒的影片中，吸引超過萬人前來朝聖。
記者賴禹妡／綜合報導
小紅書網友@可愛朴多比近日發文分享，她飼養的藍貓第一次去打預防針，由於擔心毛孩掙脫受傷，牠先是被戴上頭套固定，接著媽媽更奉上肉泥，讓獸醫能施打過程能更加順利。而貓貓一開始看到肉泥，興奮地一口接著一口狂吃，還發出「啊姆啊姆」的享受叫聲。
沒想到當獸醫一打預防針，藍貓瞬間張大嘴巴並喊出淒厲叫聲，但是眼前美味的肉泥又讓牠無法割捨，便一邊抱怨一邊仍繼續吃著肉泥，最後更怒咬一大口。短短25秒體現出各種複雜的情緒，也讓飼主事後直呼「又可憐又搞笑」，更還原現場「當時大家都高度緊張，笑不出來，第一次聽到牠叫的這麼大聲，就給牠拍下來了」。
影片曝光後，立即吸引超過萬人按讚，眾人紛紛笑噴喊「雖然聽不懂，但牠罵的髒話一定很髒」、「牠叫得好大聲，我家貓聽到從櫃子跳下來跑去吃飯壓壓驚」、「心中的怒火無處發洩只好狠狠咬一口貓條」。