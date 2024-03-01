中國留學生在加拿大參加格鬥比賽被打成植物人 母控主辦方有疏失
一位中國留學生在加拿大攻讀博士學位，不料在當地參加格鬥賽事時，被對手打成植物人，至今昏迷不醒。學生母親怒告主辦方有疏失，未替兒子提供妥當的保護與醫療護理，且還安排職業選手與兒子對打，加拿大警方已展開調查。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《香港01》報導，26歲的中國雷姓留學生5年前赴加拿大攻讀博士學位，於去年10月14日參加當地一場格鬥賽（Western Canadian Martial Arts Championship），結果卻被打到昏迷不醒成為植物人，事發後家屬曾在眾籌網站集資，雷母更於本月正式提告主辦方、裁判、當時的對手存在疏失。
雷母在訴訟書中表示，兒子在比賽中報名的是新人組，但當天遇到的對手卻擁有在泰國職業比賽的經驗，明顯不應被分配至新人組。雷母指控，賽事主辦方不僅錯誤地讓該名選手與兒子比賽，且在賽事過程中，主辦方與裁判也未能阻止危險動作，兒子頭部多次遭到踢擊卻仍被允許繼續出賽，最終遭遇嚴重傷害，現場提供的醫療護理也明顯不足。
雷母表示，眼看兒子即將完成博士學位，不料竟發生如此不幸，自己獨力撫養兒子長大，現在兒子成為植物人、恐怕永遠無法恢復正常生活，讓整個家庭希望破滅。