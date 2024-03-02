畢業生夢幻企業！台積電11連霸　長榮連3年奪冠

我是廣告 請繼續往下閱讀
而以高科技產業方面來說，在可複選狀況下，最想進入的企業(集團)前五名分別為：「台積電」(44.3%)、「中華電信」(37.8%)、「鴻海」(36.9%)，以及「華碩」(30.3%)、「聯發科」(29.4%)；至於六到十名，又分別是：「台達電」(22.8%)、「大立光」(21.7%)、「廣達」(20.8%)，以及「宏碁」(19.9%)、「聯電」(19.2%)。
至於金融產業方面，在可複選狀況下，最想進入的企業(集團)前五名則是：「富邦金」(33.4%)、「國泰金」(32.5%)、「中信金」(31.6%)，以及「玉山金」(29.5%)、「臺灣金控」(27.1%)；至於六到十名，又分別為：「台新金」(26.2%)、「兆豐金」(22.7%)、「華南金」(21.8%)，以及「第一金」(18.9%)、「合庫金」(17.9%)。
回顧過去的調查更發現：其中像是「台積電」已「連續十一年」位居冠軍(指該產業別)；而在傳產部分，「長榮集團」連續三年為該組第一名；至於「富邦金」也自2021年後，在金融類組重返首位。
yes123求職網發言人楊宗斌建議，畢業生首先至少要「有技能或證照」，比如說想當廚師、美容師、美髮師、維修技師，從事高薪藍領工作。或者像機師與空服員的職缺，幾乎都要求求職者的語言檢定成績，必須達到一定標準；此外，對金融業從業人員來說，投信、投顧、證券、保險等相關「法定證照」，更是不可少，其中針對「儲備幹部(MA)」的缺，同樣要求附上語言檢定結果。
楊宗斌進一步表示，也可以考慮「業務型」工作，即使通常是「低底薪，高獎金」，但隨著人脈累積，以及碰上景氣好轉時機，想要成為「TOP SALES」並非難事，例如某些明星房仲或保險員，甚至能達到千萬年薪。