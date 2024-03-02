獨／遭爆生乳捲「混光泉牛奶」！亞尼克回應了　完整製作過程公開

太冷了！7-11熱摩卡38元、珍珠奶茶買1送1　全家濃美式第2杯10元

▲超商週末優惠，7-11行動隨時取熱摩卡、熱可可歐蕾10杯組合，平均單杯38元開喝，門市珍珠奶茶限時買1送1。（圖／7-11提供）
▲超商週末優惠，7-11行動隨時取熱摩卡、熱可可歐蕾10杯組合，平均單杯38元開喝，門市珍珠奶茶限時買1送1。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

強烈冷氣團來襲，各地區低溫下探攝氏9度！超商限時推出現煮飲品優惠，包括7-11行動隨時取熱摩卡、熱可可歐蕾10杯組合，平均單杯38元開喝，門市珍珠奶茶限時買1送1，且可冷熱互換；全家則是有週末限定的濃美式第二杯10元優惠，《NOWnews》整理優惠精華，一文掌握每杯原價、平均特價。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜3月1日至3月3日

◾特大冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）

◾大杯熱珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）

◾GODIVA迦納熱巧克力2杯120元，6.1折（原價99元、特價60元）

▲7-11「超值五六日」優惠。（圖／業者提供）
▲7-11「超值五六日」優惠。（圖／業者提供）
📍APP｜即起至3月6日

◾To b.經典冰巧克力可可2杯130元，6.6折（原價99元、特價65元）

◾GODIVA迦納熱巧克力2杯140元，7.8折（原價99元、特價70元）

◾熱脆酷摩卡／熱可可歐蕾10杯380元，7折（原價55元、特價38元）

◾蜂蜜拿鐵（冰／熱）任選7杯380元，6.7折（原價80元、特價53元）

◾香鑽水果茶8杯380元，6.9折（原價70元、特價48元）

◾黑糖珍珠撞奶9杯380元，7.2折（原價60元、特價43元）

📍門市｜即起至3月5日

◾中杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

◾中杯精品燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）

◾特大杯燕麥奶茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）

◾大杯黑糖珍珠燕麥奶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）

◾大杯精品美式／拿鐵任2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲「植感好生活」燕麥飲品買2送1。（圖／7-11提供）
▲「植感好生活」燕麥飲品買2送1。（圖／7-11提供）

📍APP｜3月6日至3月10日

◾莓好光櫻心凍風味拿鐵2杯120元，7折（原價85元、特價60元），每日限量2000組

◾莓好光櫻心凍風味紅茶2杯99元，67折（原價75元、特價50元），每日限量1000組

◾金好運旺龍來鳳梨風味拿鐵 （冰/熱）2杯99元，熱飲原價68元、冰飲原價78元，每日限量4000組

▲7-11莓好光櫻心凍系列飲品限時特價。（圖／7-11提供）
▲7-11莓好光櫻心凍系列飲品限時特價。（圖／7-11提供）


📍APP｜3月7日至3月11日

◾特大美式咖啡10杯360元，6折（原價60元、特價36元）現省240元

◾特大拿鐵咖啡10杯470元，6.8折（原價70元、特價47元）現省230元

◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶10杯420元，7折（原價60元、特價42元），現省180元

◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任選10杯550元，56折（原價75元、特價55元），現省250元

◾現萃茶英式紅茶/四季春青茶任選2杯+2個指定大亨堡組合餐，優惠價130元，限量1.5萬組

◾CITY PEARL珍珠奶茶2杯+2個指定熱狗大亨堡組合餐，優惠價170元，限量1.5萬組

▲7-11行動隨時取10杯組合。（圖／7-11提供）
▲7-11行動隨時取10杯組合，平均特大杯美式36元、拿鐵47元。（圖／7-11提供）
▲7-11行動隨時取組合。（圖／7-11提供）
▲7-11現煮飲品搭2個指定熱狗大亨堡組合餐。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店

📍APP｜3月1日至3月3日

◾特濃美式第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）

▲（圖／全家提供）
▲週末限定，全家特濃美式第2杯10元（圖／全家提供）
🟡萊爾富

📍門市｜即起至3月12日（五六日限定）

◾大杯美式買3送2，6折（原價45元、特價27元）

◾大杯拿鐵買3送2，6折（原價55元、特價33元）

📍APP｜即起至3月12日

◾特濃美式買13送6，7折（原價55元、特價38元）

◾特濃拿鐵買13送6，7折（原價65元、特價45元）

今起限3天！全家美式第2杯10元、拿鐵買3送3　7-11珍珠奶茶買1送1

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