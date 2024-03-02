太冷了！7-11熱摩卡38元、珍珠奶茶買1送1　全家濃美式第2杯10元

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📍門市｜3月1日至3月3日
◾特大冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯熱珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾GODIVA迦納熱巧克力2杯120元，6.1折（原價99元、特價60元）
📍APP｜即起至3月6日
◾To b.經典冰巧克力可可2杯130元，6.6折（原價99元、特價65元）
◾GODIVA迦納熱巧克力2杯140元，7.8折（原價99元、特價70元）
◾熱脆酷摩卡／熱可可歐蕾10杯380元，7折（原價55元、特價38元）
◾蜂蜜拿鐵（冰／熱）任選7杯380元，6.7折（原價80元、特價53元）
◾香鑽水果茶8杯380元，6.9折（原價70元、特價48元）
◾黑糖珍珠撞奶9杯380元，7.2折（原價60元、特價43元）
📍門市｜即起至3月5日
◾中杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾特大杯燕麥奶茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯精品美式／拿鐵任2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍APP｜3月6日至3月10日
◾莓好光櫻心凍風味拿鐵2杯120元，7折（原價85元、特價60元），每日限量2000組
◾莓好光櫻心凍風味紅茶2杯99元，67折（原價75元、特價50元），每日限量1000組
◾金好運旺龍來鳳梨風味拿鐵 （冰/熱）2杯99元，熱飲原價68元、冰飲原價78元，每日限量4000組
📍APP｜3月7日至3月11日
◾特大美式咖啡10杯360元，6折（原價60元、特價36元）現省240元
◾特大拿鐵咖啡10杯470元，6.8折（原價70元、特價47元）現省230元
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶10杯420元，7折（原價60元、特價42元），現省180元
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任選10杯550元，56折（原價75元、特價55元），現省250元
◾現萃茶英式紅茶/四季春青茶任選2杯+2個指定大亨堡組合餐，優惠價130元，限量1.5萬組
◾CITY PEARL珍珠奶茶2杯+2個指定熱狗大亨堡組合餐，優惠價170元，限量1.5萬組
🟡全家便利商店
📍APP｜3月1日至3月3日
◾特濃美式第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至3月12日（五六日限定）
◾大杯美式買3送2，6折（原價45元、特價27元）
◾大杯拿鐵買3送2，6折（原價55元、特價33元）
📍APP｜即起至3月12日
◾特濃美式買13送6，7折（原價55元、特價38元）
◾特濃拿鐵買13送6，7折（原價65元、特價45元）