莽兒1晚奪2命！苦命母自助餐打工養3孩 她泣訴：不願解剖留全屍
2月29日晚間，新北市貢寮區34歲簡姓男子，於澳底漁港偷走一台小貨車之後，一路狂飆往基隆方向行駛，先是在台62線追撞38歲劉姓騎士，造成其摔車身亡，最後開車衝撞基隆八堵派出所，造成24歲蘇姓男警殉職，簡男棄車逃逸跑往暖暖平交道，遭台鐵區間車撞擊身亡。而簡男的身世也因此曝光，事件發生後，簡母不願兒子被解剖，僅哽咽低調表示「對不起警察」，令人不勝唏噓。
記者林盈君／綜合報導
據簡家鄰居透露，簡母丈夫早逝，育有3名子女，簡男為小兒子，但3姊弟疑似都有精神方面的問題，目前姊姊住在安養院，而簡母平常在自助餐店煮菜賺錢，會帶飯菜回來給大兒子吃，還要支付安養院費用，1人養全家非常辛苦。鄰居表示，簡男平時都會與鄰居打招呼，看起來很正常，當時看到新聞，都以為是大兒子闖禍，沒想到竟是小兒子，也感嘆簡母不易。
事件發生後，簡母得知消息，難過哽咽的說不出話來，不斷表示「對不起警察」，她表示，兒子精神狀態不佳，近期有幻覺、幻聽等症狀，有時候會自言自語，今年2月過年時，有帶他前往醫院就醫服藥，未料29日晚間，小兒子突然大叫一聲，之後僅穿著一條短褲就跑出門，沒想到卻先後撞死基隆工務段包商、蘇姓男警，之後闖入軌道遭區間車撞擊身亡，讓簡母聞之也心痛不已。
對於外界的議論與說法，簡母均低調不再發言，但當面臨檢方詢問「同意解剖嗎？」，她依舊難以釋懷，選擇要讓愛子留全屍，因此檢方會同法醫初步相驗完大體後，會將其送往台北做電腦斷層，進一步釐清簡男生前是否有飲酒、施用施毒品等狀況，最快下週檢驗結果出爐。