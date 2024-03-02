iPhone為什麼充電不要超過80%　電池循環一次是怎麼算的報你知！

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電池循環次數是用來衡量電池的壽命和使用期限的一個重要指標。當電池循環次數到達一定數量後，電池的容量和效能可能會開始衰減，導致電池續航力下降。官方文件有提到，iPhone 14 及較早機型的電池設計，在經過 500 次完全充電循環之後，在理想情況下仍能保有原有蓄電量的 80%，意味電池健康度還有80％，而iPhone 15 機型則有1000 次充電循環。
🟡一個充電循環是怎麼算的？
手機使用的電量相當於 100% 的電池蓄電量時，就完成了一次充電循環，但不一定所有的充電量均來自同一次的充電。舉例來說，可能某一天使用了 75% 的電量，剩餘電量顯示為25%，然後整再次充飽電到100%，第二天當使用了25%的電力後，總使用電量達到100%，就是一次的充電循環。以記者目前使用的iPhone 15 Pro來看，已經使用超過5個月，目前循環次數為153次，幾乎每天都會是一個100%的放電量。
🟡為何要開啟「最佳化電池充電」或「80％的上限」？
溫度和充電模式都會影響電池的使用壽命，鋰電池電量低於30%或高於80%後，電池在進行充放電產生壓力會比平常更大，內部壓力若沒控制好，容易造成隔離膜毀損，導致正負極之間電解質容易形成短路。所以現在很多科技大廠才會在電量高於 80% 後改為「涓流充電」，同時電量低於 20% 開啟低耗電模式，避免電池內部壓力過大。同時iOS 13加入了「充電最佳化」功能，藉由減少 iPhone 處於百分百完全充電的時間來減少電池的耗損，並提升使用壽命。啟用此功能時，iPhone 會在某些狀況下延遲充電超過 80% 的時間，而iPhone 15還有充電上限 80% 設定。