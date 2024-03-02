天氣預報／強冷氣團8.5℃好冷！大雨、低溫警戒區曝 下週又變天
強烈冷氣團持續發威，今（2）日清晨最低溫出現在桃園楊梅區攝氏8.5度，各地區平地最低氣溫約在攝氏9至12度，中央氣象署清晨針對14縣市發布低溫特報，基隆市、臺北市、新北市發布大雨特報，低溫加大雨雙重夾擊，要到週日（3日）白天才會逐漸回暖下週一二「晴暖如夏」、下週三四又有另一波冷氣團報到，溫度溜滑梯式下跌。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今（2）日至明（3日）晨、「強烈大陸冷氣團」影響，中部以北及東半部有局部雨，南部山區有零星飄雨的機率。中部以北偏冷，南部略轉冷；「春寒料峭」、應注意保暖。
今日各地區氣溫：北部攝氏9至14度，中部攝氏10至19度，南部攝氏12至24度，東部攝氏11至21度。中央氣象署清晨針對14縣市發布低溫特報、北北基發布大雨特報。
🟡大雨特報
大雨：基隆市、臺北市、新北市
🟡低溫特報範圍
📍黃色燈號：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣
📍黃色燈號：臺中市、彰化縣、南投縣
📍影響時間：2日晨至2日晚上
明（3）日白天起、冷空氣減弱，天氣漸好轉、氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。下週一、二（4、5日）轉「高壓迴流」型態，各地區高溫逐日升至攝氏30度以上，南部局部地區最高溫更達35度，為白天「晴暖如夏」、早晚涼冷的天氣；西半部及外島易有局部濃霧、影響能見度，應注意氣象署的即時訊息。
下週三、四（6、7日）另一波鋒面及「大陸冷氣團」南下、中部以北再轉濕冷；下週五（8日）冷空氣減弱，天氣好轉，氣溫回升。「初春」的天氣變化，「乍暖還寒」頻仍更迭，應注意調適。