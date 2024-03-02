MLB／大谷翔平迎接第二次實戰！將扛道奇第2棒指定打擊出戰守護者
洛杉磯道奇隊今（2）日在官方推特宣布熱身賽對上克里夫蘭守護者的先發投手和打線，先發將會是光芒轉隊的新同學格拉斯諾（Tyler Glasnow）外，日籍二刀流球星也將擔綱指定打擊位置，且被排在核心打次的第2棒，這將是他在熱身賽中第二次出賽實戰。
記者林之越/綜合報導
根據日本媒體《每日體育》報導指出，道奇在2月27日對上芝加哥白襪隊的比賽，是大谷翔平在去年9月手肘手術後第一次上場打擊，也是他相隔177天以來第一次擊球，如今相隔3天將再次接下指定打擊的位置出場。此外，隊上明星打者貝茲（Mookie betts）、弗里曼（Freddie Freeman）則分別排在第一、三棒。
在道奇對上白襪的比賽中，大谷翔平未能在前兩次打擊中敲出安打，但在五局面臨兩人出局2壘有跑者的局面，抓住一顆內側速球，將球撈向左外野方向，敲出一支兩分全壘打，看似手術後依然保有相當不錯的打擊手感。
值得一提的是，守護者將派出的先發投手為有14年資歷的老將卡拉斯可（Carlos Carrasco），在去年8月26日的比賽中，大谷翔平曾在同場中對他分別敲出二壘安打、三壘安打。
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