MLB／勇士巨砲Acuna膝蓋傳傷情將接受MRI檢測！外界仍看好趕開季
上賽季拿下大聯盟（MLB）國聯年度MVP的亞特蘭大勇士明星外野手Ronald Acuna Jr，日前因與明尼蘇達雙城的比賽中扭傷右膝，勇士為避免傷勢擴大，在今（2）日對陣巴爾的摩金鶯的比賽中，將Ronald Acuna Jr放進傷兵名單中高掛免戰牌，對此主帥Brian Snitker則透露，「球團為保險起見，對於他的傷勢並不擔心。」此外對於Ronald Acuna Jr的傷勢，外界也預期並不嚴重，仍然有望趕上開季。
記者張志宇／綜合報導
根據大聯盟官網表示，日前Ronald Acuna Jr在對戰雙城熱身賽中扭傷右膝，今（2）日賽前一度還有進行打擊練習，但隨即因右膝痠痛決定不打熱身賽，勇士為求保險起見，將它放入傷兵名單。
Ronald Acuna Jr曾在2021年因十字韌帶撕裂導致整季報銷，球隊為求謹慎，將在明（3）日讓他接受進一步檢查，但對於Ronald Acuna Jr的傷勢，主帥Brian Snitker則不擔心，並表示，「我並不認為這會對開季造成什麼影響，如果這是例行賽的話，我相信Ronald Acuna Jr就會上場。」
Ronald Acuna Jr上季出賽159場，貢獻217安、41轟、106分打點與73盜的「超鬼表現」，並得到全部30張第一名選票，共計以420分全票拿下國聯MVP。
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