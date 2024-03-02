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逼獨居母賣房住安養院！不孝女怒持電扇毆打媽　法院重判8年10月

▲高雄宋姓女子逼獨居母賣房住安養院遭拒，怒持電風扇毆打母親，遭法院判刑8年10月。（示意圖／翻攝自pixabay ）
▲高雄宋姓女子逼獨居母賣房住安養院遭拒，怒持電風扇毆打母親，遭法院判刑8年10月。（示意圖／翻攝自pixabay ）

記者林盈君／綜合報導

高雄一名宋姓女子，因不滿長期照護獨居母親，要求母親把房子賣掉去住安養院，但宋母認為還有自理能力而拒絕，未料宋女竟失控暴怒，持電風扇把母親打到重傷，宋母因頭部受創，嚴重腦出血中風，只能整日臥病在床，必須去安養院接受專人護理，案經高雄地院一審，依重傷直系血親尊親屬罪，判宋女有期徒刑8年10月。可上訴。

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據判決指出，宋女與母親關係不睦，不滿長期照護獨居母，於2022年8月間，要求母親把房產賣掉去住安養院，遭宋母一口拒絕，宋女情緒失控，持電風扇狠砸母親的頭部及眼窩處，之後又持電線勒住母親頸部，導致宋母頭部受創，多處擦挫傷等。

之後宋母報警處理，但宋母被送醫後，病情急轉直下，被檢查出創傷性腦傷併腦幹內腦出血，以及左側大腦額葉血管梗塞性中風，導致右側身體癱瘓、認知功能受損。宋母因傷只能臥病在床，也無法自主行動，需使用尿管及鼻胃管滯留，專人協助翻身，呈重度失智狀態且無恢復可能，宋母兒子將其安排至安養院接受專人照顧。

宋女被警方依法送辦，案經高雄地院審理，宋女辯稱係因遭母親情緒勒索，被逼迫長期照顧生活起居，自己不堪壓力身心疲憊，又擔心無力負擔母親年邁後的醫療費用，才建議母親賣房，卻被母親一口拒絕，才會情緒失控爆發釀衝突。

不過法官審理時發現，宋母雖然獨居，但交往的男友，且事發當天，還因此事到醫院責罵宋女，顯見宋母有獨居生活的自理能力，也有社交能力及社交生活，但宋女卻因暴怒將母親打成重傷，且家人也不願和解，因此依法判刑8年10月。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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