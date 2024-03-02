逼獨居母賣房住安養院！不孝女怒持電扇毆打媽　法院重判8年10月

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之後宋母報警處理，但宋母被送醫後，病情急轉直下，被檢查出創傷性腦傷併腦幹內腦出血，以及左側大腦額葉血管梗塞性中風，導致右側身體癱瘓、認知功能受損。宋母因傷只能臥病在床，也無法自主行動，需使用尿管及鼻胃管滯留，專人協助翻身，呈重度失智狀態且無恢復可能，宋母兒子將其安排至安養院接受專人照顧。
宋女被警方依法送辦，案經高雄地院審理，宋女辯稱係因遭母親情緒勒索，被逼迫長期照顧生活起居，自己不堪壓力身心疲憊，又擔心無力負擔母親年邁後的醫療費用，才建議母親賣房，卻被母親一口拒絕，才會情緒失控爆發釀衝突。
不過法官審理時發現，宋母雖然獨居，但交往的男友，且事發當天，還因此事到醫院責罵宋女，顯見宋母有獨居生活的自理能力，也有社交能力及社交生活，但宋女卻因暴怒將母親打成重傷，且家人也不願和解，因此依法判刑8年10月。
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