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玉山-1度下冰珠了！山上絕美寒景曝光　有機會追雪時間先筆記

▲玉山氣象測站於早上8點15至35分降下冰珠，目前氣溫攝氏負1度。（圖／中央氣象署）
▲玉山氣象測站於早上8點15至35分降下冰珠，目前氣溫攝氏負1度。（圖／中央氣象署）

記者鍾怡婷/綜合報導

今天（２日）強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地天氣寒冷，北部、東北部及中部山區容易降雨，玉山氣象測站於早上8點15至35分降下冰珠，目前氣溫攝氏負1度，今日到週日清晨中部以北3000至3500公尺以上的高山可能有結冰、霧淞等現象，亦不排除有降雪的機率，前往山區請注意路況安全、

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中央氣象署指出，玉山測站早上8點15至35分降下冰珠。目前氣溫攝氏負1度，相對溼度94％，風力3級，偏西風。

▲玉山下冰珠。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲玉山測站早上8點15至35分降下冰珠。目前氣溫攝氏負1度，相對溼度94％（圖／翻攝自中央氣象署）
今天（2日）強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地天氣寒冷，北部、東北部及中部山區容易降雨，其中基隆北海岸及中部以北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫雨，預估今晚起降雨將較緩和。

今日到週日清晨中部以北3000至3500公尺以上的高山可能有結冰、霧淞等現象，亦不排除有降雪的機率，前往山區請注意路況安全。

氣溫方面，北部及東北部低溫僅攝氏10至12度，中部及東部約攝氏12、13度，南部及東南部約攝氏14至16度，尤其彰化以北、南投、宜蘭及金門、馬祖有局部攝氏10度以下低溫預測；預測白天北部及東北部高溫僅攝氏12至14度，整天寒冷，中部、花蓮約攝氏16至18度，南部及東南部約攝氏20、21度，請大家要注意保暖。

▲週日起漸回暖、週二熱出夏天感，短短數日內溫差可以達到攝氏15-20度。（圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」）
▲週日起漸回暖、週二熱出夏天感，短短數日內溫差可以達到攝氏15-20度。（圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」）

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