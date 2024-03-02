黃明志敗訴痛哭道歉了！為4年前開唱認錯 「浮誇2動作」歌迷笑翻
馬來西亞歌手黃明志原定2019年12月31日在吉隆坡舉行「4896巡迴演唱會之大馬站」，卻遭主辦單位Star Planet（星藝娛樂）宣布取消，氣得黃明志告上法庭，在上個月判決出爐，結果為雙方敗訴，不過黃明志必須額外拍攝影片以及登報道歉。昨（1）日黃明志真的做了，穿著黑衣在鏡頭前痛哭，但大家看完後都笑到不行，直呼：「可以報名金馬獎了！」
記者詹鎰睿／綜合報導
日前，黃明志在臉書提到與Star Planet的判決結果，雖然獲得違約金，也感謝司法還他公道，但當時Star Planet也有控告他誹謗，結果為黃明志敗訴，「接下來要賠償一大筆錢給他們，外加拍道歉影片以及登報道歉，沒關係！這些我會做，錢我會去找，最重要能把這些人的行為公諸於眾，那就問心無愧了。」
昨日黃明志上架影片，只見穿著黑衣的他，沉重地用英文念起道歉聲明，要對2019年12月14日、21日發布的影片道歉，承認做錯事。接著黃明志越講越激動，嘴巴不斷抽搐啜泣，強調自己不會再這麼做，還連講了兩次「Sorry！」
有趣的是，黃明志最後還伸出左手，不斷撫摸緊抓自己胸口，動作表情越來越浮誇。影片曝光後，讓歌迷們笑到不行，「最搞笑的道歉影片，誠意滿滿！」、「可以報名金馬獎最佳男主角了啦！」、「我不爭氣的笑出聲了」、「沒有技巧，全是感情！」
事實上，黃明志不僅承諾會拍攝道歉影片，還要向StarPlanet登報道歉，他透過經紀公司向《NOWnews今日新聞》表示：「黃明志會勇敢面對後續，最重要能把這些人的行為公諸於眾，那就問心無愧了。感謝我的律師，證人和我的團隊的幫助。」也讓人期待他的一舉一動。
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