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「鳳梨王子」楊宇帆千字血淚文控訴！PO文：台灣有最有才華詐騙仔

▲「鳳梨王子」楊宇帆近日在臉書PO文，指控遭王姓男子詐騙，文章PO出後許多共同受害者也紛紛出面，楊宇帆更稱王男是「台灣有史以來最有才華的詐騙仔」。（圖／翻攝楊宇帆臉書）
▲「鳳梨王子」楊宇帆近日在臉書PO文，指控遭王姓男子詐騙，文章PO出後許多共同受害者也紛紛出面，楊宇帆更稱王男是「台灣有史以來最有才華的詐騙仔」。（圖／翻攝楊宇帆臉書）

記者林盈君／綜合報導

因返鄉務農、並寫信給總統馬英九而爆紅的「鳳梨王子」楊宇帆，近日他在臉書上PO文，指控遭一名王姓男子詐騙，文章PO出後許多共同受害者也紛紛出面，楊宇帆更稱王男是「台灣有史以來最有才華的詐騙仔」，並點出對方很有才華，表達能力很好，也很會營造自己是愛台灣的台獨人士，且用一己之力詐騙了幾千萬，而楊宇帆也表示，自己也被王男騙了50幾萬。而截至截稿前，《NOWnews今日新聞》記者透過管道聯繫王男，目前仍未得到回應。

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據了解，楊宇帆於臉書PO文，分享自己被王男詐騙的經過，他透露「若騙子有分等級，王男就是最高段的那種」，且被騙的都不是社會新鮮人、也不是家裡蹲的退休族，更多是有醫生、建設公司董仔、二代等等，而幾乎每一個王男他認識的人，都不否認他的才華，加上王男的確是個廣告行銷天才，就連業界的人也都認同，但最後卻提到「可惜走偏了」。

楊宇帆提到，因疫情期間遇到低潮想要轉型，因此想要與王男合作，之後雙方談了一個一百萬，為期三年的合作，但楊宇帆指出「什麼東西都還沒做，我就要先給五十萬？」，但王男的說法是，他合作的設計師都很厲害，以前都被業主倒過帳，所以現在都要錢先進去，再開始辦事。因此楊宇帆也不疑有他。

最後楊宇帆提到多項疑點，例如像是「錢是直接進王男戶頭」，或是王男經常以兒子得癌症，情勒似的跟客戶借錢，再加上講好的交稿時間不斷延期等等，另外，王男也常吹噓說「跟某某某很熟，徐若瑄、金城武、周子瑜她媽都有認識」，最後決楊宇帆定終止合作，不再跟王男聯絡，但1個月後，王男竟出現提醒顧問費還沒收到，讓楊宇帆氣的捶心肝，嘆氣「得賣多少鳳梨才賺得回來」，情緒低落了好一陣子。

楊宇帆透過律師了解到「如果是想把錢拿回來，那就別想了」，因為這種詐騙的商業模式就像是，購買了高檔餐廳的餐券，餐廳沒有惡性倒閉喔，負責人也沒換，但之後把餐點各種擺爛，你能奈他何？楊宇帆坦言，這件事情算是一個很大的教訓，一直以來他都滿相信人，但相信人的前提，不能把自己暴露在風險中。該文章PO出之後，有許多受騙的設計師也紛紛留言，證實楊宇帆所言不假，律師李怡貞也表示「能把這些寫出來也是需要勇氣」。


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