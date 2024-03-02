「鳳梨王子」楊宇帆千字血淚文控訴！PO文：台灣有最有才華詐騙仔

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊宇帆提到，因疫情期間遇到低潮想要轉型，因此想要與王男合作，之後雙方談了一個一百萬，為期三年的合作，但楊宇帆指出「什麼東西都還沒做，我就要先給五十萬？」，但王男的說法是，他合作的設計師都很厲害，以前都被業主倒過帳，所以現在都要錢先進去，再開始辦事。因此楊宇帆也不疑有他。
最後楊宇帆提到多項疑點，例如像是「錢是直接進王男戶頭」，或是王男經常以兒子得癌症，情勒似的跟客戶借錢，再加上講好的交稿時間不斷延期等等，另外，王男也常吹噓說「跟某某某很熟，徐若瑄、金城武、周子瑜她媽都有認識」，最後決楊宇帆定終止合作，不再跟王男聯絡，但1個月後，王男竟出現提醒顧問費還沒收到，讓楊宇帆氣的捶心肝，嘆氣「得賣多少鳳梨才賺得回來」，情緒低落了好一陣子。
楊宇帆透過律師了解到「如果是想把錢拿回來，那就別想了」，因為這種詐騙的商業模式就像是，購買了高檔餐廳的餐券，餐廳沒有惡性倒閉喔，負責人也沒換，但之後把餐點各種擺爛，你能奈他何？楊宇帆坦言，這件事情算是一個很大的教訓，一直以來他都滿相信人，但相信人的前提，不能把自己暴露在風險中。該文章PO出之後，有許多受騙的設計師也紛紛留言，證實楊宇帆所言不假，律師李怡貞也表示「能把這些寫出來也是需要勇氣」。