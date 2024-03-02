Angelababy生日曝7歲兒子正面照！一家四口超狂基因證實她沒整型
Angelababy（楊穎）2023年9月，因赴法國巴黎欣賞BLACKPINK成員Lisa的「瘋馬秀」，涉及觀賞情色產業行為遭封殺，今年1月「解禁」終於回歸。Angelababy近日歡慶35歲生日，罕見曝光7歲兒子「小海綿」正面照，一家四口的優良基因一覽無遺，也證實Angelababy真的沒整型，都是天然的啦！
記者黃雅琪／綜合報導
Angelababy日前在微博發文說：「補發生日圖，每年的愛，謝謝大家！」她曬出與中德混血爸爸、媽媽、兒子「小海綿」的甜蜜家庭合照，Angelababy一身白色休閒裝扮，坐在地上摟抱兒子，兩人看上去像極了姊弟！另外，出道多年來深受「整型」傳聞苦惱的Angelababy，原來全是遺傳爸爸深邃五官，父女倆都是高顏值。
貼文曝光後，粉絲們也獻上生日祝福「希望所有美好的幸運都圍著妳，我一直都在！要健康快樂，祝妳永遠開心，生日快樂！」、「寶寶特別美！我要妳一輩子幸福快樂就好！」、「終於來了姊姊生日快樂！」、「最重要的人都在身邊！愛妳的人超級多。」
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