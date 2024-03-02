天下第一營憲兵自戕！條件超嚴格「鐵衛營」 12年前同地點也出事
本月1日晚間，負責總統府安全的憲兵211營，一名古姓上兵於執勤衛哨時持槍自戕，傷重送醫不治，消息傳出後引發社會震驚，目前該士兵的輕生原因正在調查中，不過被稱為「天下第一營」的憲兵211營，並非第一次傳出憲兵開槍自戕事件，同地點在12年前，也曾發生過同樣事件，這也不禁讓人省思，是否應加強深入了解，關於軍隊官兵的身心狀態，以避免再次發生憾事？而相關單位已責派幹部協助家屬處理相關事宜，同時要求加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為。
記者林盈君／綜合報導
據《CTWANT》報導，近12年前，2012年05月03日凌晨3時許，當時一名憲兵211營的高姓二兵，疑因感情因素心情低落，於上哨執行勤務時，持T-91步槍朝自己左胸開槍後倒地，緊急送醫最後傷重不治。後續軍事檢察官初步勘查，掌握高姓二兵的日記，內容提到因為與女友分手而心情難過，研判應自戕的主要動機。
據了解，被稱為「天下第一營」的憲兵211營，成立於1956年12月1日，隸屬憲兵202指揮部，而與其他憲兵營不同的是「211永不移防」，總統府永遠是由211駐守，被稱為「憲兵中的憲兵」。且憲兵211營挑選成員嚴格，身高要在180公分以上，不能有前科及犯罪記錄，更要求直系親屬三代皆無前科記錄，另外，勤務繁重，得熟記官員的臉孔與車牌，還必須支援國家慶典活動，因此又被稱為「鐵衛營」。
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