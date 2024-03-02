NBA／勇士120:105大勝暴龍！Curry喜迎第4子　狂砍25分率隊3連勝

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Stephen Curry的妻子Ayesha Curry透過自己的品牌Sweet July宣布自己懷上第4胎，這一則喜訊在今天作客多倫多之前傳來。Curry夫婦目前育有3個孩子，大女兒Riley在2012年出生，二女兒Ryan於2015年出生，兒子Canon則出生於2018年。
勇士近期和洛杉磯湖人處於戰績拉鋸狀態，在昨天湖人擊敗華盛頓巫師之後，目前領先半場勝差，勇士若此役能夠擊敗暴龍，則能夠再次取得優勢，不過球隊近期也是連續出戰，考驗著球員的體能調節。
此役上半場Curry命中4記三分球，拿到14分，由於Andrew Wiggins因個人事務告假，因此Moses Moody取代他的先發位置；Brandin Podziemski也因為右膝痠痛缺陣，Klay Thompson重回先發。
勇士前兩節就攻下了15分，表現出色。不過半場被暴龍命中9記三分球，讓他們暫時以61:64落後。易籃再戰後，勇士加強防守，Curry單節又攻下9分，率隊打出32:19的攻勢，也讓球隊反超比數，以93:83領先。
勇士末節持續將分數拉開，以27:22守成，Curry這一場22投9中得到25分6籃板6助攻，Jonathan Kuminga得到24分6籃板，球隊5人得分上雙。暴龍方面，後衛R. Barrett攻下23分，也是球隊唯一得分破20的球員。
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