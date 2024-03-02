新人待遇天花板！ 畢業生期望領34K　 8年挑戰年薪百萬

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對於人生首份正職工作的「月薪期望值」，平均落在34321元，比起去年的33415元，增加906元，換算下來，增幅為2.7%，創十一年新高，同時再以新鮮人的「學歷別」交叉分析，在「月薪期望值」部分：「學士」為33346元，比起去年的32497元，提高849元，增幅為2.6%。只是相較下，「研究所」新鮮人的「月薪期望值」為36821元，比起去年的35958元，多了863元，增幅為2.4%。因此「研究所」畢業生的待遇期望值，則是「學士」畢業生的1.104倍，前者比後者多出10.4%。
雖然準備要出社會，起薪不容易衝高，不過調查更發現，平均期望最快工作5.7年，就可以存到「第一個百萬元」，代表人生的「第一桶金」；同時也希望進入職場後，最快花7.9年的時間，就可以達到「年薪百萬」。畢竟念了大學四年，甚至加上研究所兩年起跳，花時間和金錢讀書，多數人仍希望第一份工作真的能夠「學以致用」，調查也顯示，有七成九(78.6%)的新鮮人表示，在找第一份工作時，「會找」與就讀科系相關的工作。
yes123求職網發言人楊宗斌建議，畢業生首先至少要「有技能或證照」，比如說想當廚師、美容師、美髮師、維修技師，從事高薪藍領工作，或者像機師與空服員的職缺，幾乎都要求求職者的語言檢定成績，必須達到一定標準；此外，對金融業從業人員來說，投信、投顧、證券、保險等相關「法定證照」，更是不可少，其中針對「儲備幹部(MA)」的缺，同樣要求附上語言檢定結果。
楊宗斌進一步表示，也可以考慮「業務型」工作，即使通常是「低底薪，高獎金」，但隨著人脈累積，以及碰上景氣好轉時機，想要成為「TOP SALES」並非難事，例如某些明星房仲或保險員，甚至能達到千萬年薪。
如果自認語言能力不錯的「非理工」人才，楊宗斌認為，可以挑戰一下高科技產業，像是擔任海外業務人員，如果能擁有第二、第三外語能力的話，加上若獨立作業能力強，對於擔任國外業務，或者爭取外派機會，更具有大大加分的作用。
楊宗斌提到，目前企業主急尋「跨界、斜槓人才」：像是能從事大數據分析，也同時懂得數位行銷、社群經營；對於財經界徵才，主管們也希望新鮮人，最好能具備一些法務或資安、ESG永續經營等背景。