台大校園徵才開跑！336家企業、454攤「史上最多」　搶2.5萬人才

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台大校長陳文章於開幕致詞時表示，人才是產業與國家未來發展競爭力的關鍵，即將慶祝百年的台大，在這近一世紀為台灣與產業的發展及進步培育許多關鍵的人才。面對「人才荒」挑戰，與跨域人才培育，台大近年也積極推動包含半導體學程，國際政經學院、學生輔導職涯引路、「未來大學2.0」等相關計畫，鼓勵學生多元跨域學習及學用合一。
台大指出，培育未來人才，備戰國家與產業競爭力，台大不遺餘力。去年底台大學務處職涯中心邀集含台積電、台達、富邦金控、台泥等各產業龍頭等約70家企業，逾130位企業高層共同倡議「人才永續，產學共育」，與台大攜手培育未來人才。
台大觀察今年的校園徵才博覽會企業徵才有3大趨勢，半導體人才需求與缺口仍大，光台積電台灣佈局今年就釋出至少6000名職缺，還不含美國、日本與德國新廠人才需求。值得關注的是，具備「永績」相關專業與跨域職能，已是企業選人、用人關鍵。
另像是台泥今年以「氣候行動人才招募」為主題，開出ESG策略、碳管理、電池、儲能、電力交易、低碳建材、綠色資源循環等10大職類工作，更開發「氣候行動人才線上QUIZ」，協助職場新鮮人「一键」即可測出自己是氣候調適型、氣候诚緩型或氣候綜合性人才。
至於深耕能源舆永續的台達，從節能擴展到綠電營運、智慧電網、電動車、AI資訊通訊等熱門產業，為相關人才準備，近年與台大成立研發中心，舆職涯中心合作ESG跨域實習機會，讓學生提前佈局職場。
此外，因應地緣政治下，供應鏈區域化與在地化，企業也備戰「人才國際化」。台積電透露，今年台大校園微才博覽會，將招聘新人經過培訓後外派，也擴大在台招募外籍生，以因應未來歐、美、日等新廠人才即時需求。台達也透露，因應全球布局，今年首度招募培訓外派的種子部隊。
台大今年校園徵才博覽會主題「永續、智能、創新」，也呼應產業趨勢與未來人才樣貌。陳文章建議企業，不要只看學生是哪個專業畢業，就不面談，有越來越多學校推動未來大學概念，以短期學習模組，培育跨領域人才，現在文學院學生也能學理工，希望企業徵才時，比起學生就讀科系，更應該重視跨領域能力、人格特質等。
陳文章勉勵學生，出社會，不管喜不喜歡這份工作，至少都要做1年，才會知道公司優缺點、學到怎麼與人相處，若不喜歡就離職，恐妨礙資歷、學習，盼學生勇於踏出舒適圈，探索自我，利用所學於業界貢獻己力。
華南金控董事長張雲鵬開幕致詞時表示，他也是台大校友，畢業後50年重返母校，覺得非常有意義，他以學長角度分享求職經驗，他一生只做2個工作，第一份工作只做2個月，第二份工作就是華南銀行，做了48年，當時工作難找，要進一家銀行不容易，要有2個公務員做保證，但現在工作卻很多，反而有缺工困擾。
他說，現在的金融業不只需要商科人才，科技讓產業界線變得模糊，多元金融服務、金融科技快速崛起，除商科，還需要財務、資訊、數據人才加入。華南銀行年薪保證18個月以上，每年調薪3%以上，今年達6%以上，「 比上不足、比下有餘」，且今年又在土城蓋了2棟資訊大樓，設備、居住環境不輸五星級飯店，邀請資工背景的學生踴躍參加徵才。