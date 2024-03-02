李多慧離開後吐心聲！感動籃籃「劃進我人生圈圈」 對話超暖曝光
南韓啦啦隊女神李多慧，雖然今年是否續約樂天女孩，還未有明確答案，但可以肯定的是，李多慧不僅獲得超高的人氣與身價，還在台灣結識許多好朋友，其中更和樂天女孩隊長籃籃成為十分要好的閨密，原來是李多慧的一句話，成功突破籃籃心防，「那時候，我就把她劃進我人生的圈圈中了。」
記者詹鎰睿／綜合報導
籃籃日前飛到韓國首爾旅行時，還特別找了李多慧遊玩，甚至開心地在大街上跳舞，一起度過許多歡樂夜晚，讓粉絲們相當羨慕，希望籃籃能發揮CEO的特長，把李多慧帶來台灣。雖然李多慧未來在台灣的動向不明，但兩人卻成功變為十分要好的閨密。
昨日，籃籃開放QA問答時就被問到，「和多慧怎麼變那麼好？」她則回應，「我覺得是頻率欸！很神奇的是我們語言不通卻能夠懂對方要表達什麼，現在她會一點中文，我會一點韓文也更有默契了！」籃籃透露自己是屬於被動的人，需要對方先釋出善意或雙手，她才敢邁出第一步去交朋友的人。
「多慧就是那個對我伸出手的人！」籃籃感性表示，原以為兩人只是同事，但每次見面都讓她感覺到李多慧越來越近，除了私訊聊天，還願意抽出空檔聚會，最後籃籃感動直呼：「分開之後，她（李多慧）說『妳是我最珍貴的朋友』，那時候我就把她劃進我人生的圈圈中了。」
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