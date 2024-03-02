「史上最大電池手機」來了！超扯續航力曝　真能讓消費者買單嗎？

台泥釋出超過300個職缺！AI領域職缺年薪有望破百萬　

▲台泥企業團2024氣候行動人才招募計畫，今（2）日在台大校園徵才博覽會舉辦首場活動。（圖／記者林調遜攝，2024.03.02）
▲台泥企業團2024氣候行動人才招募計畫，今（2）日在台大校園徵才博覽會舉辦首場活動。（圖／記者林調遜攝，2024.03.02）

記者許若茵／台北報導

台泥企業團2024氣候行動人才招募計畫，今（2）日在台大校園徵才博覽會舉辦首場活動。台泥企業團董事長張安平、總經理程耀輝也親臨現場和即將進入職場的學子以及轉職社會人面對面。

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台泥以ChatGPT及Midjourney兩套AI生成器，產出的台泥AI 001號員工諾亞(NOAH)，也在台大亮相並詢問張安平，Z世代求職者如何提升碳競爭力。

張安平回應，在歐盟實施CBAM、台灣開徵碳費後，碳有價時代會讓碳變成產品最重要成本之一，也是競爭力，張安平認為，「碳的知識會是年輕世代很大的競爭力，未來不理解碳，就好像在現今時代不懂得用電腦一樣。」

張安平也向有志投入氣候行動的青年世代招手，他強調，台泥不只是說，也一直付諸行動把產業做好，希望可以對全球氣候變遷出一份力，減少風險產生。他指出，台泥幾個事業體從建材到電池儲能等新能源都會持續投入低碳研發。

張安平受訪時強調，AI在任何場域都必須變成必要能力，像是30年前工作時，不會用電腦沒有未來，現在不懂AI，未來10年也會很快落伍，尤其AI在台泥各方面都在運用，各種生產包含水泥本身製程等都可以跟AI有很大的關係，電池儲能、數據蒐集都關係非常大，也可以用AI大數據的方法去分析，任何行業對AI不了解的話，10年以後會被淘汰，因為將來競爭力全都是在對碳的了解，如何減碳、如何在產生碳的情況下輔佐、運用，讓氣候可以穩定下來，這是對人類文明產業最重要的事情。

氣候變遷造成全球有越來越多異常。美國時代雜誌2024年1月也以「2024年必須是氣候行動快速成長的一年」對國際提出呼籲。因此台泥向有志於成為氣候行動人才的青年世代招手，也契合全球最新綠色技能趨勢。

台泥企業團自2017年啟動綠色轉型，從水泥本業減碳到跨入能源領域、陸續研發新產品新服務，目前已經成為佈局五大洲13國的國際化公司，未來三大發展主軸為低碳建材、資源循環與綠色能源。此次釋出十大職類工作包括碳管理、ESG 策略、低碳建材、綠色資源循環、三元鋰電池、再生能源、儲能、光充儲整合、電力交易及智能 AI。

為了育才厚實企業團碳競爭力，也鼓勵員工自我精進加值，台泥自2023年起開辦碳學院，由公司把關推出接軌國際標準與框架的溫室氣體盤查、工程碳足跡人才培訓課程，今年度將接續開設產品碳足跡、範疇三盤查與碳管理專班，台泥碳學院讓同仁可以自由報名並利用上班時間學習，透過演練課程和跨事業體同仁交流激盪。

另一方面，台泥也推行LINE平台上的TCC永續學習護照，協助同仁掌握最新永續新知、鼓勵參與永續行動提案競賽、DEI多元共融講座與挑戰永續健康生活，讓永續真正成為每位台泥人DNA。

台泥副總經理兼人資長劉鳳萍受訪時指出，今年釋出超過300個職缺，當中極大佔比職缺是新能源領域人才，至於大家最關心的薪資，她表示台泥不落人後，新能源領域平均起薪超過5萬元，而智能AI領域職缺年薪有機會破百萬，今天台泥在台大徵才博覽會現場就有兩位畢業自台大機械、化工研究所，不到30歲即擔任主管職的台泥青年世代同仁。台泥今年也擴大招募生成式AI團隊，張安平指出，台泥的電池儲能事業體，數據收集都非常大，以AI大數據的方法分析，並以碳的部分來分析；甚至水泥事業體也要運用AI，因為水泥製程在未來10年到15年，因為減碳會有大幅度改變。

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