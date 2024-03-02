台泥釋出超過300個職缺！AI領域職缺年薪有望破百萬　

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張安平回應，在歐盟實施CBAM、台灣開徵碳費後，碳有價時代會讓碳變成產品最重要成本之一，也是競爭力，張安平認為，「碳的知識會是年輕世代很大的競爭力，未來不理解碳，就好像在現今時代不懂得用電腦一樣。」
張安平也向有志投入氣候行動的青年世代招手，他強調，台泥不只是說，也一直付諸行動把產業做好，希望可以對全球氣候變遷出一份力，減少風險產生。他指出，台泥幾個事業體從建材到電池儲能等新能源都會持續投入低碳研發。
張安平受訪時強調，AI在任何場域都必須變成必要能力，像是30年前工作時，不會用電腦沒有未來，現在不懂AI，未來10年也會很快落伍，尤其AI在台泥各方面都在運用，各種生產包含水泥本身製程等都可以跟AI有很大的關係，電池儲能、數據蒐集都關係非常大，也可以用AI大數據的方法去分析，任何行業對AI不了解的話，10年以後會被淘汰，因為將來競爭力全都是在對碳的了解，如何減碳、如何在產生碳的情況下輔佐、運用，讓氣候可以穩定下來，這是對人類文明產業最重要的事情。
氣候變遷造成全球有越來越多異常。美國時代雜誌2024年1月也以「2024年必須是氣候行動快速成長的一年」對國際提出呼籲。因此台泥向有志於成為氣候行動人才的青年世代招手，也契合全球最新綠色技能趨勢。
台泥企業團自2017年啟動綠色轉型，從水泥本業減碳到跨入能源領域、陸續研發新產品新服務，目前已經成為佈局五大洲13國的國際化公司，未來三大發展主軸為低碳建材、資源循環與綠色能源。此次釋出十大職類工作包括碳管理、ESG 策略、低碳建材、綠色資源循環、三元鋰電池、再生能源、儲能、光充儲整合、電力交易及智能 AI。
為了育才厚實企業團碳競爭力，也鼓勵員工自我精進加值，台泥自2023年起開辦碳學院，由公司把關推出接軌國際標準與框架的溫室氣體盤查、工程碳足跡人才培訓課程，今年度將接續開設產品碳足跡、範疇三盤查與碳管理專班，台泥碳學院讓同仁可以自由報名並利用上班時間學習，透過演練課程和跨事業體同仁交流激盪。
另一方面，台泥也推行LINE平台上的TCC永續學習護照，協助同仁掌握最新永續新知、鼓勵參與永續行動提案競賽、DEI多元共融講座與挑戰永續健康生活，讓永續真正成為每位台泥人DNA。
台泥副總經理兼人資長劉鳳萍受訪時指出，今年釋出超過300個職缺，當中極大佔比職缺是新能源領域人才，至於大家最關心的薪資，她表示台泥不落人後，新能源領域平均起薪超過5萬元，而智能AI領域職缺年薪有機會破百萬，今天台泥在台大徵才博覽會現場就有兩位畢業自台大機械、化工研究所，不到30歲即擔任主管職的台泥青年世代同仁。台泥今年也擴大招募生成式AI團隊，張安平指出，台泥的電池儲能事業體，數據收集都非常大，以AI大數據的方法分析，並以碳的部分來分析；甚至水泥事業體也要運用AI，因為水泥製程在未來10年到15年，因為減碳會有大幅度改變。