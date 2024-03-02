酒後當街吻女！賴清德前警衛室主任謝靜華 記兩大過列汰除名單
曾任副總統賴清德萬里警衛室主任的特勤中心少將謝靜華，日前被拍到酒後與一名女友人當街熱吻，國安局今（2）日表示，經調查後記兩大過處分，並列為優先汰除人員，同時對案件相關人內部查察及儀測，無發現反情報疑慮。
記者呂炯昌／台北報導
謝靜華曾任副總統賴清德萬里警衛室主，但爭議不斷。2021年8月31日，謝靜華體能鑑測成績不合格，卻能取得維安特勤人員的資格，案經台北地檢署偵辦，查出原來是國安局特勤中心訓練組長盧姓上校指示放水，依偽造文書等罪起訴盧男。聽命行事的許姓鑑測官認罪，給予緩起訴1年，檢方依職權送再議，高檢署於2月19日駁回，許獲緩起訴確定。
謝靜華日前下班後與友人餐敘飲酒後，竟當街蹲坐在路旁，不顧旁邊還有與一名跪坐在地上的女性友人熱吻，畫面曝光後，引發議論，身兼特勤中心指揮官的國安局長蔡明彥獲悉後極為震怒，隨即下令嚴查，強調若有違法即移送法辦。
國家安全局今日表示，國安局對此案第一時間即展開行政調查，並依獎懲作業程序及行為情節，予以記兩大過處分，列為優先汰除人員；另外，若查有違法情事，將依法移送究辦。
國安局強調，已對案件相關人員實施內部查察及儀測程序，迄未發現反情報相關疑慮，並指出，國安局以最高標準要求人員遵守工作紀律，若發生違法犯紀情事，均秉持勿枉勿縱原則，依法懲處，以正紀律。