求職早鳥族！談薪空間多9.5% 　想找到頭路「投履歷29封」起跳

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對於「求職管道」，在可複選狀況下，新鮮人主要的途徑依序有：「求職網站」(83.3%)、「企業官方網站」(55.5%)、「校園徵才博覽會」(46.8%)，以及「靠親友或師長介紹」(31.6%)、「就業服務站」(21.1%)、「報紙」(10.6%)。針對找工作時的「諮詢對象」，在可複選狀況下，主要依序為：「父母親或長輩」(56.1%)、「同學」(52%)、「學長姐」(44.5%)，以及「學校老師」(34.4%)、「同輩親戚」(22.8%)。
此次調查更發現，「求職早鳥族」的薪資和錄取率，也具備明顯優勢，對於在「校園徵才季」開始投遞履歷的社會新鮮人，有76.3%企業透露，「願意提供」較高的起薪，而且會比較晚求職的新鮮人，大約高出9.5%的薪酬，同時對於在「校園徵才季」開始投遞履歷的社會新鮮人，更有高達87.1%公司指出，「願意提供」較高的錄取機會。
「名校光環」對求職這件事情，仍然有些許幫助，根據yes123求職網的調查，仍有41.3%的企業坦言，如果求職的新鮮人，屬於「頂大等級」畢業學歷，其實「會提高」錄取意願。不論學校出身如何，假如在學時，主修或涉獵的範圍較廣，其實在求職時，相對上仍具某些優勢，因為也有高達六成九(69.1%)的企業表示，對於「雙主修或輔系」的新鮮人，同樣「會提高」錄取意願。
對過去參與校園徵才博覽會的求職者，在可複選狀況下，資方比較「不滿意」的地方，主要依序為：「走馬看花，未鎖定要求職的企業」(77.7%)、「一窩蜂湧到知名企業的攤位」(65.2%)、「事前未作功課，對求職的企業不夠了解」(53.2%)。其他參加校徵時的缺失，又還有：「服裝不夠正式」(34.4%)、「目的只為了拿贈品」(25.4%)、「未主動攜帶履歷，只想現場填寫」(24.3%)。
綜觀前述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌表示，對於畢業前開始「積極求職」的新鮮人，企業方面願意提供「薪資溢價空間」，而且錄取率也有望比較高，因此提前準備好履歷表與自傳，並且盡量穿著正式服裝，前往校徵博覽會應徵，搶先一步找到職場好位置，相較六月畢業季後才採取謀職動作，此刻在面試心情上，其實會比較穩定些。
楊宗斌也建議，想「近距離」接觸上市櫃知名企業的人事部門，更要把握三月份開始的校園徵才季，畢竟這個時間點是這些大企業，全年第一波的對外招募活動。如果「早鳥族」求職者親臨現場且主動應徵，有機會畢業前被錄取，甚至可能在四五月份，就接受職前訓練，一領到畢業證書立刻上工，完全沒有「待業空窗期」。