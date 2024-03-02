新鮮人起薪創11年新高！ 碩博畢多2646元 企業平均篩選218封履歷
找工作不免關注薪資，根據人力銀行調查，今年新鮮人起薪平均創下11年新高，研究所級新鮮人更比學士級起薪多了大約 2646元。值得注意的是，企業平均要篩選過218封履歷表，才能補上讓人滿意的菜鳥。
記者許若茵／台北報導
不少新鮮人所關心的「企業給薪」議題，在2024年的水準又有多高呢？由yes123求職網的調查顯示，企業對於今年的「學士級」新鮮人，平均起薪為32124元，比去年的31060元，是增加了1064元，增幅是3.4%，創下11年以來的新高，企業對於「研究所級」的新鮮人，平均起薪是34788元，比去年的33904元，上升884元，增幅是2.6%，也同創11年以來的新紀錄。
只是從上述的月薪期望值來看，其中「學士」新鮮人為33346元，與業者給的起薪32124元相比，等於打「96折」。至於「研究所」新鮮人，月薪期望值為36821元，與業者給的起薪34788元相較，等於將近打「95折」。
從yes123求職網的調查也發現，對於開放「無經驗」應徵的一個職缺，企業平均要過濾19.3封履歷，才能找到一個「適合的人選」來面試；然後還需面試過11.3個人，才能找到一位真正滿意的新員工。換算下來，等於在公司方面，平均要篩選過218封履歷表，才能補進令人滿意的「菜鳥員工」。