總座親率隊！玉山金前進台大校園徵才  今年廣招各領域人才600人

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陳茂欽指出，玉山第4個10年聚焦「壯大海內外業務、高端顧客經營、金融科技領航、強化三道防線、ESG永續發展」5大策略主軸，配合策略的發展，2024年預計招募600位優秀人才，包含私銀財管、跨境服務、永續金融、資訊科技等領域，並透過金控資源的整合優勢，積極投入多元專業人才的佈局及培養。
儲備幹部計畫更是玉山培育關鍵人才重要一環，也是一個具備高度挑戰與成長的舞台。玉山金說明，該計畫共有3大類別，分別為儲備幹部MA（Management Associate）、財金儲備幹部TA（Treasury Associate）及科技儲備幹部TMA（Technology Management Associate）。
在MA部分，分為「銀行業務」及「證券業務」2大組別，於法人金融、零售銀行、高端理財等領域進行完整歷練及跨域發展；TA聚焦財金交易領域，分為「Quant」、「Trader」及「Capital Market」3大組別，並針對外匯利率、國際債券、衍生性商品等金融產品，培育策略思維、模型預測並累積交易實務經驗。TMA著重科技領域人才，深耕Fintech、AI、Big Data以及Information Security等專業技術，結合資訊技術專業及專案管理能力的養成，打造雙軌發展的π型人才。
「Join E.SUN, Create a Better Future!」玉山更積極搭建人才學習成長與自我實現的舞台，延攬並培育更多優秀人才，透過完整培訓體系、跨團隊協作及跨部門輪調，不僅深耕發展金融專業，更建立高度宏觀視野，創造豐富的多元職涯發展未來，也邀請有理想、有熱情的志同道合的夥伴加入玉山金控及玉山銀行，也歡迎理工背景、有志到海外發展、各領域碩博士生等多元國內外人才，一起用雙手編織永續璀璨未來。