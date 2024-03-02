美國蘋果官網Beats 4款耳機「半價」促銷　哭了！台灣還要再等等

蘋果官網向來不打折扣戰，也鮮少在官網上看到商品促銷，但近日美國蘋果官網罕見的推出4款Beats耳機的優惠，包含Beats Studio Pro無線頭戴，以及Beats Studio Buds +、Beats Studio Buds真無線降噪入耳式耳機，和Powerbeats Pro入耳式耳機。其中折扣最高的為Beats Studio Pro，折扣後為199.95元美金，約6313元台幣，對比目前台灣蘋果官網售價為1萬2490元，美國蘋果官網的價格僅台灣半價，相當便宜。可惜的是，這次Beats耳機優惠目前台灣官網還沒有出現。
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美國蘋果官網罕見的推出Beats耳機優惠，一次有4款耳機降價，且折扣的深度都相當有誠意，以Beats Studio Pro無線頭戴耳機折扣幅度最大，共有四款顏色，原價349.99元美金（約1萬1050元台幣），特價後為199.95元美金（約6313元台幣），台灣目前官網售價還在1萬2490元，等於台灣買一支美國官網可以買兩支了。
另外還有剛推出沒多久的Beats Studio Buds + 真無線降噪耳塞式耳機，其中透明款也在這次的促銷內，原價169.99元美金（約5367元台幣），特價的價格為129.95元美金（約4103元台幣），台灣官網目前的價格為5990元，有1887元台幣的差距。上一代的Beats Studio Buds 真無線降噪入耳式耳機，優惠價格為99元美金（約3125元台幣），台灣官網價格死守在4990元不肯降。