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美國蘋果官網Beats 4款耳機「半價」促銷　哭了！台灣還要再等等

▲美國蘋果官網罕見的推出4款Beats耳機優惠，價格幾乎是台灣的半價。（圖／官方提供）
▲美國蘋果官網罕見的推出4款Beats耳機優惠，價格幾乎是台灣的半價。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果官網向來不打折扣戰，也鮮少在官網上看到商品促銷，但近日美國蘋果官網罕見的推出4款Beats耳機的優惠，包含Beats Studio Pro無線頭戴，以及Beats Studio Buds +、Beats Studio Buds真無線降噪入耳式耳機，和Powerbeats  Pro入耳式耳機。其中折扣最高的為Beats Studio Pro，折扣後為199.95元美金，約6313元台幣，對比目前台灣蘋果官網售價為1萬2490元，美國蘋果官網的價格僅台灣半價，相當便宜。可惜的是，這次Beats耳機優惠目前台灣官網還沒有出現。

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美國蘋果官網罕見的推出Beats耳機優惠，一次有4款耳機降價，且折扣的深度都相當有誠意，以Beats Studio Pro無線頭戴耳機折扣幅度最大，共有四款顏色，原價349.99元美金（約1萬1050元台幣），特價後為199.95元美金（約6313元台幣），台灣目前官網售價還在1萬2490元，等於台灣買一支美國官網可以買兩支了。

▲價格比台灣便宜許多。（圖／翻攝官網）
▲Beats Studio Pro無線頭戴耳機折扣幅度最大，特價後為199.95元美金（約6313元台幣），台灣目前官網售價還在1萬2490元，等於台灣買一支美國官網可以買兩支了。（圖／翻攝官網）
另外還有剛推出沒多久的Beats Studio Buds + 真無線降噪耳塞式耳機，其中透明款也在這次的促銷內，原價169.99元美金（約5367元台幣），特價的價格為129.95元美金（約4103元台幣），台灣官網目前的價格為5990元，有1887元台幣的差距。上一代的Beats Studio Buds 真無線降噪入耳式耳機，優惠價格為99元美金（約3125元台幣），台灣官網價格死守在4990元不肯降。

▲耳掛式設計的Powerbeats  Pro美國官網促銷價179.95元（約5681元台幣），台灣蘋果官網售價還要8590元，有將近3000元的價差。（圖／翻攝官網）
▲耳掛式設計的Powerbeats  Pro美國官網促銷價約5681元台幣，台灣蘋果官網售價還要8590元，有將近3000元的價差。（圖／翻攝官網）
另有耳掛式設計的Powerbeats  Pro美國官網促銷價179.95元（約5681元台幣），台灣蘋果官網售價還要8590元，有將近3000元的價差。這波美國蘋果官網的Beats折扣算是很有誠意，可惜，目前台灣還有沒有相關的優惠上線，且網購上的價格普遍都還居高不下，可以還需要再等看看有沒有機會輪到台灣了或是尋找代購。

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