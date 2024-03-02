李奧納多欽點22歲辣模滾床遭拒！被爆「2大性癖」危及女方性命
今年50歲的李奧納多是好萊塢著名的「花花公子」，過去曾盛傳他只愛「25歲以下的美女」！近日，22歲辣模Hieke Konings登上荷蘭版《花花公子》雜誌封面，她自爆在夜店被李奧納多「欽點」一夜情的過程，還抖出他的「性癖好」是拒聽女方叫聲「戴耳機做愛」，以及拿枕頭壓住女方臉的「窒息式性愛」，Hieke Konings笑虧李奧納多：「又老又怪！」
記者黃雅琪／綜合報導
《花花公子》女郎Hieke Konings受訪時爆料，她曾去過洛杉磯一間需要邀請函才能進入的私人夜店，當時一進門她就看到好萊塢巨星李奧納多，他戴鴨舌帽、穿著黑色大學T坐在一旁，兩人眼神對上後，李奧納多的經紀人就過來傳話：「李奧納多想跟妳聊一下！」
Hieke Konings透露，李奧納多幽默的口條令她心情放鬆不少，他還自我調侃「只交往25歲以下嫩妹」傳聞：「我認罪！」兩人交談過程中有接吻，但Hieke Konings評價他吻技很普通，接著李奧納多邀請她回家「滾床」，但她拒絕說：「我認識你不夠深入！」當時李奧納多感到很震驚，卻也紳士的回覆：「我尊重妳！」並邀請另一名女性一夜情。
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