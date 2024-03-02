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今日必吃／西門町在地不想說的隱藏版牛肉麵　老闆不供酸菜原因曝

▲西門町商圈的知名牛肉麵包含老山東牛肉家常麵店、24小時營業的采宏牛肉麵，而隱藏版的「犢立牛肉麵」雖名氣不高，卻依舊經常高朋滿座。（圖／記者葉盛耀攝）
▲西門町商圈的知名牛肉麵包含老山東牛肉家常麵店、24小時營業的采宏牛肉麵，而隱藏版的「犢立牛肉麵」雖名氣不高，卻依舊經常高朋滿座。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到西門町商圈吃牛肉麵，最廣為人知的萬年大樓地下室的老山東牛肉家常麵店、24小時營業的采宏牛肉麵（原建宏牛肉麵）之外，這間隱藏版的「犢立牛肉麵」雖名氣不高，卻依舊經常高朋滿座，以溫順湯頭加上略有咬勁的牛肉塊，很受周邊居民與上班族歡迎，老闆還有個堅持，就是不額外提供酸菜。

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《台灣米其林指南》日前剛在官網公開推薦5家臺北地區必吃的5家牛肉麵，包含清真中國牛肉麵食館（大安分店）、可口牛肉麵、老山東牛肉家常麵店、天下三絕、穆記牛肉麵。因為多年來，台灣以牛肉麵為宣傳重點，舉辦多屆牛肉麵競賽，因此也讓牛肉麵成為台灣代表美食。

而在西門、北門一帶，更有多家牛肉麵品牌，犢立牛肉麵非位在鬧區，較偏向是一間位在住宅區的小館子，記者多次造訪，發現這裡的來客多是附近居民與上班族，並經常可見外國籍旅客特地循線來報到。而且還有一特色，比起他家牛肉麵通常是較為簡樸雜亂的用餐環境，犢立牛肉麵店面裝潢文青而潔淨明亮。

▲犢立牛肉麵店面裝潢走文青風，明亮而潔淨。（圖／記者葉盛耀攝）
▲犢立牛肉麵店面裝潢走文青風，明亮而潔淨。（圖／記者葉盛耀攝）
犢立牛肉麵的招牌紅燒牛肉麵，湯頭溫順，喝起來有著飽滿牛香與蔬菜甘甜，雖是紅燒，但是鹹度不重、醬香不那麼明顯，牛肉麵湯頭常有的八角、桂皮等辛香料香氣也不高，屬於中庸派系。就連那4、5塊牛肉走的也是中庸路線，軟硬度適中，因為帶點細筋，所以稍有咬勁。而麵條雖是細麵條，卻有十足勁道。

▲牛肉軟硬度適中，稍稍帶點嚼勁。（圖／記者葉盛耀攝）
▲牛肉軟硬度適中，稍稍帶點嚼勁。（圖／記者葉盛耀攝）
而這碗牛肉麵的最大特點，是老闆堅持不提供牛油就算了，甚至連酸菜也絕不供應，認為加了酸菜，就會影響原本他想呈現的順口的湯頭。

▲這裡有提供自製的油潑辣子可添加辣味，但是老闆堅持不提供常見的酸菜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲這裡有提供自製的油潑辣子可添加辣味，但是老闆堅持不提供常見的酸菜。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，這裡小菜也很具特色，推薦紅油炒手，小小顆的餛飩加上夠香辣的特調醬汁，香麻味十足，微辣的後韻吃起來相當過癮。

▲紅油炒手吃起來相當夠味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲紅油炒手吃起來相當夠味。（圖／記者葉盛耀攝）
📍店家資訊：
店名：犢立牛肉麵
地址：台北市萬華區貴陽街二段31號
電話：0981-738-089
營業時間:11:30~14:00 17:00~20:00
公休日：週六、日

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