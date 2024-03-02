今日必吃／西門町在地不想說的隱藏版牛肉麵　老闆不供酸菜原因曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
而在西門、北門一帶，更有多家牛肉麵品牌，犢立牛肉麵非位在鬧區，較偏向是一間位在住宅區的小館子，記者多次造訪，發現這裡的來客多是附近居民與上班族，並經常可見外國籍旅客特地循線來報到。而且還有一特色，比起他家牛肉麵通常是較為簡樸雜亂的用餐環境，犢立牛肉麵店面裝潢文青而潔淨明亮。
犢立牛肉麵的招牌紅燒牛肉麵，湯頭溫順，喝起來有著飽滿牛香與蔬菜甘甜，雖是紅燒，但是鹹度不重、醬香不那麼明顯，牛肉麵湯頭常有的八角、桂皮等辛香料香氣也不高，屬於中庸派系。就連那4、5塊牛肉走的也是中庸路線，軟硬度適中，因為帶點細筋，所以稍有咬勁。而麵條雖是細麵條，卻有十足勁道。
而這碗牛肉麵的最大特點，是老闆堅持不提供牛油就算了，甚至連酸菜也絕不供應，認為加了酸菜，就會影響原本他想呈現的順口的湯頭。
另外，這裡小菜也很具特色，推薦紅油炒手，小小顆的餛飩加上夠香辣的特調醬汁，香麻味十足，微辣的後韻吃起來相當過癮。
📍店家資訊：
店名：犢立牛肉麵
地址：台北市萬華區貴陽街二段31號
電話：0981-738-089
營業時間:11:30~14:00 17:00~20:00
公休日：週六、日
🔴美食口袋名單彈盡援絕了嗎？《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈，讓你成為朋友眼中的美食通。