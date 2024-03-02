裝訓部慶瓦魯班大捷80周年 「暖男院長」韓國瑜父親是抗日英雄
陸軍裝甲兵訓練指揮部於昨日以「精是九五、薪火相傳、銳意進取、再創新猷」為題，舉行「95週年隊慶」，邀請歷任校長、指揮官等校友回娘家，並紀念瓦魯班戰役80週年。在現場展示的歷史資料和影像中，立法院長韓國瑜的父親韓濟華是二戰期間，反攻緬北日軍，創下「瓦魯班大捷」、駐印軍戰車第一營的其中一員。
記者呂炯昌／台北報導
根據軍媒軍聞社報導，陸軍裝甲兵訓練指揮部95週年隊慶邀請歷任校長、指揮官等校友回娘家。隊慶活動上午在裝訓部中正堂舉行，首先由陸軍裝甲584旅戰鼓開場，國防部藝工隊表演熱舞，隨後由歷任校長、指揮官等校友與陸軍副司令陳忠文中將等人切蛋糕，並安排軍官合唱校歌。
陸軍一級上將霍守業表示，期許陸軍在接裝新購M1A2T戰車後，裝甲兵戰力將大幅邁進之際，作戰思維和觀念都要因應戰爭新型態與時俱進。
在現場展示的歷史資料和影像中，發現韓國瑜的父親韓濟華是二戰期間，反攻緬北日軍、創下「瓦魯班大捷」的駐印軍戰車第一營「異域烽火英雄」其中一員。
1944年3月3日至3月9日，國軍駐印軍司令部新一軍新22師、新38師和駐印軍總指揮部直屬的戰車第1營，與日軍第十八師團在滇西緬北發生戰鬥，國軍憑藉美製M3A3性能優勢大敗日軍，日軍陣亡超過1,500人，約3,000人受傷。3月3日也被定為裝甲兵節。
衛福部長薛瑞元上月23日因為感冒，嚴重燒聲，第一位民眾黨立委陳昭姿詢答後，韓國瑜就貼心薛瑞元，可以多喝熱茶。到了下午，薛瑞元聲音越來越沙啞，也越見疲態，韓國瑜更打斷立委質詢，說薛瑞元可以坐著答詢，韓國瑜甚至也請陳建仁坐著答詢，韓國瑜的舉動也被稱為「暖男院長」。