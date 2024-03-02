平均找18位新人！工作能力不是第一考量　企業曝用人關鍵

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對於今年前來求職的畢業生，在可複選狀況下，企業方面最在乎的條件，主要依序是：「學習意願」(46.8%)、「穩定度」(45.7%)、「責任感」(44.4%)，以及「抗壓性」(42.1%)、「團隊合作精神」(36.9%)。
其他應徵時的考量，又還有：「配合度」(33%)、「企圖心」(31.2%)、「專業技能」(30.1%)，以及「解決問題的能力」(25.3%)、「打工、實習或社團經驗」(21.6%)。從前述調查結果的排序觀察，企業選擇新人的考量，依然是「工作態度」優先於「工作能力」。
yes123求職網發言人楊宗斌解讀，由於新科技應用起飛，像是元宇宙、AI、5G、區塊鏈，以及「FinTech」，還有「數位行銷」興盛，搭配企業端開始尋求轉型，對於這些人才的招募態度相當積極，並渴望更多「網路Z世代」的加入。
楊宗斌預估，不論是計劃擴編，或是組織再造重組，或者想招募新血、汰弱留強，培養「接班梯隊」換血，都有利於新鮮人的任用；在新鮮人起薪部份，則有兩股正向力道加持：職缺起薪不到4萬塊的，必須清楚揭露報酬；以及基本工資「月薪」部份連8升，今年調整到2.747萬元，早已遠離「22K魔咒」。由於「薪資透明化」，加上「缺工潮」來襲，使企業在「比價效應」下，不論對大學部或研究所學歷的畢業生，資方給薪水準皆同步提升。
楊宗斌卻憂心認為，若離鄉背井工作，又遭遇通膨時代，造成民生物價、外食費波動，還有學貸、房租壓力，甚至需要分擔家計、支付孝親費，對於剛出社會的新鮮人，想擺脫「月底吃土族」的宿命，仍有一定難度存在。