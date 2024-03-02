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NBA／湖人補強內線！簽下昔日「全美第一高中生」　因傷評價暴跌

▲湖人將簽下昔日「全美第一高中生」、208公分的前鋒Harry Giles，湖人球團和Giles經紀人將協議簽下一紙雙向合約。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人將簽下昔日「全美第一高中生」、208公分的前鋒Harry Giles，湖人球團和Giles經紀人將協議簽下一紙雙向合約。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

隨著NBA 2023-24賽季進入到最後20場左右的衝刺，洛杉磯湖人進行禁區戰力的補強，根據《The Athletic》知名記者Shams Charania報導，湖人將簽下昔日「全美第一高中生」、208公分的前鋒Harry Giles，湖人球團和Giles經紀人將協議簽下一紙雙向合約。

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Harry Giles的名氣不小，高中時名滿天下，2016年被選為全美第一高中生，可惜毀於傷病。2017參加選秀大會時他的評價已經下滑，僅以首輪第20順位加入聯盟，輾轉於各隊載浮載沉，之後又因膝傷缺席2個完整賽季後，直到2023-24賽季才重返聯盟，他與布魯克林籃網隊簽下了一份無保障的最低薪資合約。

Giles在籃網隊打的比賽很少，只出賽了16場，場均僅上5.1分鐘，可貢獻3.4分和1.6個籃板。籃網隊在交易截止日期前將其釋出以騰出空間來完成交易。

湖人由於Christian Wood（膝蓋腫脹）和Colin Castleton（右手腕骨折）兩名內線輪換受傷，因此需要補充人手，Giles因此獲得了機會，加入洛城尋求發展。

Giles曾經的經歷也推動了聯盟在規章上更加完善，在2023年最新的CBA勞資協議中，聯盟和球員工會同意啟用「Harry Giles規則」。在與籃網隊簽約之前，Giles已經在NBA聯盟中效力了4個賽季，但由於受傷錯過了整個2017-18賽季，因此他實際上只打了3季的NBA例行賽。

新規則允許Giles以及任何其他在NBA效力4年但因傷缺席一個、或多個賽季的球員，能夠與聯盟球隊簽下雙向合約，前提是該球員符合某些標準。

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