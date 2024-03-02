台灣女優田井虹「毛片外流」內容曝光！挨酸：不想露點還拍成人片
進軍日本AV市場的「台灣女優」Tiny（藝名：田井虹），A片處女作《台灣天使》昨（1）日開賣卻又火速下架，Tiny爆料遭到日本片商流出毛片並扣押她片酬，透露審片時告知刪除的片段是「素顏、重複的訪談」，而非本番（正式演出），隨著雙方爭議內容逐一曝光後，竟出現酸民私訊她：「不想露點還去拍成人片，到底在想啥X！」
記者黃雅琪／綜合報導
Tiny昨日在IG發文，痛斥日本片商Faleno與仲介欺壓她，將毛片內容上架販售：「我個人是非常希望出道作問世的，因為導演是我指名的、非常喜歡的導演，審片時除了我要求刪減的片段，其餘性愛戲的部分都非常棒！我很喜歡、也很期待跟大家分享！完全沒有想要炒作後不出道這種運作，畢竟都被看光了有什麼好不出道。」她希望Faleno可以修改後重新上架：「並非逃避下架後就失蹤不販售。」
Tiny解釋自己在審片階段時，要求「刪除的片段」內容不是本番：「我想刪除的片段是素顏跟重複的訪談，不是本番！本番非常漂亮，請大家之後如果能買到務必要收藏。」然而卻有酸民因此私訊罵她：「所以妳原本是想篩選掉妳漏點的部分嗎？不想露點還去拍成人片，到底在想啥X！」
無端遭酸民亂罵，Tiny氣不過「高級酸」回嗆對方：「我一直以為我算是邏輯清楚、文筆通順的人，但還是會收到各種超神祕的留言，到底是網友邏輯不好、中文不好，還是單純認為我不好的人怎樣都不好！可以滑坡成這樣實在很厲害。」
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