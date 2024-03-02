台積電校園徵才鳴槍！在台招6000新血、碩士新進工程師年薪2百萬

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除了台大校園徵才企業博覽會，台積公司將於3月起陸續巡迴各大專院校參與校園徵才活動，包括逢甲、台師大、虎科、陽明交大、中山、成大、中原、元智、中正、清大、屏科、高科、義守、北科、中興、中央、台科、雲科，共舉辦19場實體活動並辦理4場線上徵才說明會。
此外，台積公司同步展開2024年DNA暑期實習積因計畫，邀請有興趣的學生加入，履歷投遞活動至2024年4月30日止，歡迎大三以上同學（碩博士優先）利用實習親自體驗台積公司的環境與文化，藉實戰經驗提前培養未來的職場競爭力，實習表現優異者，將有機會獲得正職預聘。
台積公司處長莊秀華接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，將提供員工優質的工作機會，包括有競爭力的整體薪酬及優於法令的福利制度，所以一個碩士畢業的新進工程師，平均年度整體薪酬上看新台幣200萬元。
莊秀華說，近年來隨著全球佈局逐步展開，台積公司積極培育並招募全球人才，新進人員有機會透過海外歷練，培養國際視野，此次進校園，將招聘新人經過培訓後外派，也擴大在台招募外籍生，因為台積人才在全球移動，不管外籍生是要在台灣長期發展，或是想回到自己國家、考慮台積海外據點，都非常歡迎來應徵。
台積公司提到，該公司重視與員工之間的相互承諾，致力於打造多元共融、具挑戰性、可持續學習及有樂趣的工作環境，以吸引與留住全球化人才。台積公司亦積極鼓勵並支持員工資源團體的成立，協助營造多元共融的工作環境，其中，為鼓勵更多優秀女性理工人才加入，台積公司透過成立「Women@tsmc」員工資源團體，提供女性員工相互支持的平台；另外也成立「Global Family@tsmc」，為外籍同仁提供資源，幫助每一位新進的台積人順利融入在地文化及工作方式。
台積公司歡迎電機、電子、電信、光電、物理、材料、化工、化學、機械、資工、資管、工工、工管、環工、財會、法律、管理及人力資源等科系的應屆畢業生或具備相關工作經驗的人才加入台積公司。有意願加入者請至台積人才招募活動網站參考相關訊息及投遞履歷。